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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Китайский Тайбэй - Киргизия
Китайский Тайбэй - Киргизия: обзор матча 21 марта 2024
Китайский Тайбэй
21.03.2024, четверг, 13:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа D, 3 тур
0 : 2
Завершен
Киргизия
54'
В. Кичин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Китайский Тайбэй - Киргизия
Желтая карточка
M. Liang
57'
54'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Кичин
24'
Вторая желтая
S. Datsiev
8'
Желтая карточка
S. Datsiev
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Китайский Тайбэй
1
Pan Wen-Chieh
ВР
5
Meng-Hsin Liang
ЦЗ
15
Tzu-Ming Huang
ЦЗ
8
Wu Yen-shu
ЦП
17
Po Liang Chen
ЦП
11
Chun-Ching Wu
ЦП
18
Yu Chia Huang
ЦФ
10
Ange Kouamé
ЦФ
9
Yao-Hsing Yu
ЦФ
14
Chen Chao-an
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Росс
Киргизия
1
Эржан Токотаев
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
14
Александр Мищенко
ЛЗ
4
Магамед Узденов
ЦЗ
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
8
Эльдияр Зарыпбеков
ЦП
27
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
7
Жоэль Кожо
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Китайский Тайбэй
1
Huang Chiu Lin
ВР
12
Hsuan Tuan
ВР
16
Cheng Ssu-yu
ВР
6
Ming-You Hsieh
ЦЗ
4
Yung-Chun Huang
ЦЗ
21
Ho Shen Yen
ЦП
24
Ko-Chi Yao
ЦП
4
Tu Shao-chieh
ЦП
6
Chao Ming-hsiu
ЦП
7
Wei-Jie Gao
ЦП
9
Wei-Chieh Huang
ЦФ
15
Chao-Jing Yang
ЦФ
Киргизия
13
Султан Чомоев
ВР
16
Dastan Alybekov
ВР
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
12
Адиль Кадыржанов
ОП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
5
Baktai Taalaybek Uulu
ЦП
6
Bektur Amangeldiev
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Атай Джумашев
ПВ
21
Кай Мерк
ЦФ
8
Nurislam Oruntaev
ЦФ
19
Ryskeldi Artykbaev
ЦФ
2-3-4
1
5
15
8
17
11
18
14
9
10
3-2-2-1-1
1
Токотаев
2
Кичин
4
Узденов
3
Козубаев
6
Браузман
14
Мищенко
8
8
Зарыпбеков
27
Сталбеков
7
Кожо
Остались в запасе
Китайский Тайбэй
Киргизия
1
Huang Chiu Lin
ВР
12
Hsuan Tuan
ВР
16
Cheng Ssu-yu
ВР
6
Ming-You Hsieh
ЦЗ
4
Yung-Chun Huang
ЦЗ
21
Ho Shen Yen
ЦП
24
Ko-Chi Yao
ЦП
4
Tu Shao-chieh
ЦП
6
Chao Ming-hsiu
ЦП
7
Wei-Jie Gao
ЦП
9
Wei-Chieh Huang
ЦФ
15
Chao-Jing Yang
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Росс
13
Султан Чомоев
ВР
16
Dastan Alybekov
ВР
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
12
Адиль Кадыржанов
ОП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
5
Baktai Taalaybek Uulu
ЦП
6
Bektur Amangeldiev
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
9
Атай Джумашев
ПВ
21
Кай Мерк
ЦФ
8
Nurislam Oruntaev
ЦФ
19
Ryskeldi Artykbaev
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
1
Huang Chiu Lin
ВР
12
Hsuan Tuan
ВР
16
Cheng Ssu-yu
ВР
6
Ming-You Hsieh
ЦЗ
4
Yung-Chun Huang
ЦЗ
21
Ho Shen Yen
ЦП
24
Ko-Chi Yao
ЦП
4
Tu Shao-chieh
ЦП
6
Chao Ming-hsiu
ЦП
7
Wei-Jie Gao
ЦП
9
Wei-Chieh Huang
ЦФ
15
Chao-Jing Yang
ЦФ
Остались в запасе
13
Султан Чомоев
ВР
16
Dastan Alybekov
ВР
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
12
Адиль Кадыржанов
ОП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
5
Baktai Taalaybek Uulu
ЦП
6
Bektur Amangeldiev
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
9
Атай Джумашев
ПВ
21
Кай Мерк
ЦФ
8
Nurislam Oruntaev
ЦФ
19
Ryskeldi Artykbaev
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Росс
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Китайский Тайбэй - Киргизия
1
1
1
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
11
Офсайды
2
2
Сейвы
2
2
Блокированные удары
1
4
Матчи команд
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Китайский Тайбэй
1 : 3
31.03.2026
Шри-Ланка
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Туркменистан
3 : 1
18.11.2025
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Китайский Тайбэй
1 : 6
14.10.2025
Таиланд
Киргизия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Киргизия
- : -
23.12.2027
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
5 : 0
28.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
09.06.2026
Палестина
Информация о матче
Посещаемость:
1028
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