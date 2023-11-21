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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Афганистан - Кувейт
Афганистан - Кувейт: обзор матча 21 ноября 2023
Афганистан
21.11.2023, вторник, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа A, 2 тур
0 : 4
Завершен
Кувейт
18'
S. Al Khaldi (П)
69'
M. Daham
80'
S. Al Khaldi
82'
A. Shehab
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Афганистан - Кувейт
82'
ГОЛ! 0:4!
A. Shehab
Пас отдал
E. Al-Rashidi
81'
Замена
️️️️
R. Hany
80'
ГОЛ! 0:3!
S. Al Khaldi
69'
ГОЛ! 0:2!
M. Daham
Желтая карточка
B. Arezou
20'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
S. Al Khaldi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Афганистан
1
Ovays Azizi
ВР
4
Zohib Islam Amiri
ЦЗ
4
Mahboob Hanifi
ЦЗ
0
Maroof Mohammadi
ЦЗ
18
Jamshed Asekzai
ЦЗ
6
Habibulla Askar
ЦП
0
Yar Mohammad Zakarkhel
ЦП
0
Samir Samandari
ЦП
0
Mustafa Azadzoy
ЦФ
9
Balal Arezou
ЦФ
0
Amiruddin Sharifi
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
Кувейт
1
Abd Al Rahman Kameel
ВР
3
Hassan Hamdan Al-Enezi
ЦЗ
5
Fahad Al-Hajeri
ЦЗ
0
Abdullah Ammar
ЦЗ
14
R. Hany
ЦП
19
Mohsen Ghareeb
ЦП
9
Mohsen Falah
ЦП
7
Mohammad Daham
ЦП
8
A. Al Dhefiri
ЦФ
7
Bandar Al-Salama
ЦФ
10
S. Al Khaldi
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Афганистан
1
Faisal Hamidi
ВР
22
Golali Rahimi
ВР
3
Amanullah Sardari
ЦЗ
0
Ali Baset Nazari
ЦЗ
17
Farhad Ali Zada
ЦЗ
0
Hussain Alizada
ЦЗ
0
Reza Gholami
ЦП
0
Omid Rajabi
ЦП
9
Sayed Fatemi
ЦП
0
Ali Reza Rahimi
ЦП
0
Ali Reza Panahi
ЦП
0
Jawad Rezai
ЦФ
Кувейт
23
Abdul Rahman Al-Majdali
ВР
22
Sulaiman Abdulghafoor
ВР
13
Khaled Ebrahim Hajiah
ЦЗ
0
Hamad Al-Qallaf
ЦЗ
19
Mahdi Dashti
ЦЗ
6
Sultan Al-Enezi
ЦП
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
7
Badr Abdulrahman
ЦП
16
Mobarak Al-Faneni
ЦФ
17
Ibraheem Kameel
ЦФ
4-3-3
1
4
0
18
4
6
0
0
0
9
0
3-4-3
1
3
5
0
19
9
7
14
10
7
8
Остались в запасе
Афганистан
Кувейт
1
Faisal Hamidi
ВР
22
Golali Rahimi
ВР
3
Amanullah Sardari
ЦЗ
0
Ali Baset Nazari
ЦЗ
17
Farhad Ali Zada
ЦЗ
0
Hussain Alizada
ЦЗ
0
Reza Gholami
ЦП
0
Omid Rajabi
ЦП
9
Sayed Fatemi
ЦП
0
Ali Reza Rahimi
ЦП
0
Ali Reza Panahi
ЦП
0
Jawad Rezai
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
23
Abdul Rahman Al-Majdali
ВР
22
Sulaiman Abdulghafoor
ВР
13
Khaled Ebrahim Hajiah
ЦЗ
0
Hamad Al-Qallaf
ЦЗ
19
Mahdi Dashti
ЦЗ
6
Sultan Al-Enezi
ЦП
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
7
Badr Abdulrahman
ЦП
16
Mobarak Al-Faneni
ЦФ
17
Ibraheem Kameel
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Остались в запасе
1
Faisal Hamidi
ВР
22
Golali Rahimi
ВР
3
Amanullah Sardari
ЦЗ
0
Ali Baset Nazari
ЦЗ
17
Farhad Ali Zada
ЦЗ
0
Hussain Alizada
ЦЗ
0
Reza Gholami
ЦП
0
Omid Rajabi
ЦП
9
Sayed Fatemi
ЦП
0
Ali Reza Rahimi
ЦП
0
Ali Reza Panahi
ЦП
0
Jawad Rezai
ЦФ
Остались в запасе
23
Abdul Rahman Al-Majdali
ВР
22
Sulaiman Abdulghafoor
ВР
13
Khaled Ebrahim Hajiah
ЦЗ
0
Hamad Al-Qallaf
ЦЗ
19
Mahdi Dashti
ЦЗ
6
Sultan Al-Enezi
ЦП
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
7
Badr Abdulrahman
ЦП
16
Mobarak Al-Faneni
ЦФ
17
Ibraheem Kameel
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
Главный тренер
Хелиу Соуза
Статистика матча Афганистан - Кувейт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Пакистан
2 : 0
10.06.2026
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан
0 : 2
07.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 1
01.06.2026
Афганистан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сирия
5 : 1
31.03.2026
Афганистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Афганистан
1 : 2
26.03.2026
Мьянма
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Информация о матче
Посещаемость:
330
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