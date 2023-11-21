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Афганистан - Кувейт

21.11.2023, Вторник, 20:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур Афганистан - Кувейт
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Матч начнется в 20:00 мск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Катар 1 1 0 0 8:1 +7 3
2. Индия 1 1 0 0 1:0 +1 3
3. Кувейт 1 0 0 1 0:1 -1 0
4. Афганистан 1 0 0 1 1:8 -7 0
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Россия
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