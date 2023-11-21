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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Непал - Йемен
Непал - Йемен: обзор матча 21 ноября 2023
Непал
21.11.2023, вторник, 16:15
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа H, 2 тур
0 : 2
Завершен
Йемен
72'
O. Al Dahi
90'
M. Al Dahi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Непал - Йемен
90'
+1
Желтая карточка
M. Al Dahi
90'
ГОЛ! 0:2!
M. Al Dahi
72'
ГОЛ! 0:1!
O. Al Dahi
Замена
A. Ghalan
️️️️
J. K. Gillespye
69'
67'
Замена
N. Al-Gahwashi
️️️️
A. Al Matari
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Непал
16
Kiran Chemjong
ВР
2
Sanish Shrestha
ЦЗ
44
Ananta Tamang
ЦЗ
18
Dinesh Henjan
ЦЗ
0
Sesehang Angdembe
ЦП
32
Rohit Chand
ЦП
8
Arik Bista
ЦП
11
Rai Utsav
ЦП
14
A. Bista
ЦФ
15
Aashish Chaudhary
ЦФ
Главный тренер
Ари Хадка
Йемен
23
Abdullah Al-Sadi
ВР
5
Mohammed Al Ghaili
ЦЗ
21
Ahmed Al Wajeeh
ЦЗ
8
Anis Al-Maari
ЦП
12
Abdul Majeed Sabara
ЦП
11
Abdulwasea Al Matari
ЦП
18
Hamza Hanash
ЦП
17
Ahmed Maher
ЦФ
Главный тренер
Нуреддин Улд Али
Непал
1
Abishek Baral
ВР
22
Deep Karki
ВР
12
Anjan Rai
ЦЗ
6
Chhiring Lama
ЦЗ
0
Amrit Shrestha
ЦЗ
21
Manish Dangi
ЦП
19
Ayush Ghalan
ЦП
15
Kritish Ratna Chhunju
ЦФ
18
Thapaliya Hisub
ЦФ
0
Rajesh Pariyar
ЦФ
9
Sanjeeb Bista
ЦФ
Йемен
0
Yaser Thawab
ВР
3
Harwan Alzubaidi
ЦЗ
0
Mohammed Naji
ЦЗ
7
Nasser Al-Gahwashi
ЦЗ
9
Omar Al Dahi
ЦП
14
Mohammed Al-Tiri
ЦП
7
Ahmed Al Sarori
ЦП
0
Abdulmuain Al Jardhi
ЦП
0
Saqr Ebrahim Hussein Al Harbi
ЦФ
0
Wahid Mohammed Mohammed Al Khyat
ЦФ
3-4-2
16
2
44
18
0
8
11
32
15
14
2-4-1
23
5
21
12
11
18
8
17
19
19
11
7
7
11
Остались в запасе
Непал
Йемен
1
Abishek Baral
ВР
22
Deep Karki
ВР
12
Anjan Rai
ЦЗ
6
Chhiring Lama
ЦЗ
0
Amrit Shrestha
ЦЗ
21
Manish Dangi
ЦП
15
Kritish Ratna Chhunju
ЦФ
18
Thapaliya Hisub
ЦФ
0
Rajesh Pariyar
ЦФ
9
Sanjeeb Bista
ЦФ
Главный тренер
Ари Хадка
0
Yaser Thawab
ВР
3
Harwan Alzubaidi
ЦЗ
0
Mohammed Naji
ЦЗ
9
Omar Al Dahi
ЦП
14
Mohammed Al-Tiri
ЦП
7
Ahmed Al Sarori
ЦП
0
Abdulmuain Al Jardhi
ЦП
0
Saqr Ebrahim Hussein Al Harbi
ЦФ
0
Wahid Mohammed Mohammed Al Khyat
ЦФ
Главный тренер
Нуреддин Улд Али
Остались в запасе
1
Abishek Baral
ВР
22
Deep Karki
ВР
12
Anjan Rai
ЦЗ
6
Chhiring Lama
ЦЗ
0
Amrit Shrestha
ЦЗ
21
Manish Dangi
ЦП
15
Kritish Ratna Chhunju
ЦФ
18
Thapaliya Hisub
ЦФ
0
Rajesh Pariyar
ЦФ
9
Sanjeeb Bista
ЦФ
Остались в запасе
0
Yaser Thawab
ВР
3
Harwan Alzubaidi
ЦЗ
0
Mohammed Naji
ЦЗ
9
Omar Al Dahi
ЦП
14
Mohammed Al-Tiri
ЦП
7
Ahmed Al Sarori
ЦП
0
Abdulmuain Al Jardhi
ЦП
0
Saqr Ebrahim Hussein Al Harbi
ЦФ
0
Wahid Mohammed Mohammed Al Khyat
ЦФ
Главный тренер
Ари Хадка
Главный тренер
Нуреддин Улд Али
Статистика матча Непал - Йемен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Непал
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Непал
0 : 1
31.03.2026
Лаос
Товарищеские матчи. Сборные
Непал
0 : 0
26.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
18.11.2025
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
Бангладеш
2 : 2
13.11.2025
Непал
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Непал
0 : 1
14.10.2025
Вьетнам
Йемен
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Ливан
0 : 2
04.06.2026
Йемен
Кубок арабских наций, Финал
Коморские острова
5 : 4
26.11.2025
Йемен
Информация о матче
Посещаемость:
13735
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