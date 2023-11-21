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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Сингапур - Таиланд
Сингапур - Таиланд: обзор матча 21 ноября 2023
Сингапур
21.11.2023, вторник, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа C, 2 тур
1 : 3
Завершен
Таиланд
41'
S. Anuar
5'
С. Сарачат
66'
С. Муеанта
87'
С. Муеанта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сингапур - Таиланд
87'
ГОЛ! 1:3!
С. Муеанта
Пас отдал
Т. Дангда
83'
Желтая карточка
С. Сарачат
Замена
I. Fandi Ahmad
️️️️
L. Tan
77'
Замена
C. Van Huizen
️️️️
R. Stewart
77'
Замена
Z. Arifin
️️️️
S. Ui Young
77'
76'
Замена
С. Бурират
️️️️
Э. Панья
66'
ГОЛ! 1:2!
С. Муеанта
Пас отдал
Т. Дангда
66'
Замена
Б. Пхала
️️️️
N. Selanon
66'
Замена
Т. Дангда
️️️️
С. Чайдед
65'
Замена
В. Помпан
️️️️
P. Sukjitthammakul
Замена
H. Syahin
️️️️
M. Daku
61'
46'
Замена
К. Каман
️️️️
С. Тхонгсонг
ГОЛ! 1:1!
S. Anuar
Пас отдал
S. Ui Young
41'
Замена
S. Anuar
️️️️
S. Bin Sulaiman
20'
12'
Желтая карточка
С. Чайдед
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Сарачат
Пас отдал
Э. Панья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сингапур
18
Hassan Sunny
ВР
15
Lionel Tan
ЦЗ
21
Safuwan Baharudin
ЦЗ
4
Nazrul Nazari
ЦЗ
14
Hariss Harun
(К)
ЦЗ
3
Ryhan Stewart
ЦП
7
Song Ui Young
ЦП
18
Jacob Mahler
ЦП
0
Shahdan Bin Sulaiman
ЦП
6
Anumanthan Kumar
ЦП
19
M. Daku
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Ли
Таиланд
23
Kampol Pathom-attakul
ВР
4
Элиас Дола
ЦЗ
13
Nitipong Selanon
ЦЗ
5
Тиратон Бунматан
ЦЗ
6
Супхан Тхонгсонг
ЦЗ
6
Сарач Юйен
ОП
17
Эканит Панья
ЦП
16
Phitiwat Sukjitthammakul
ЦП
7
Супачок Сарачат
АП
9
Супачай Чайдед
ЦФ
10
Супанат Муеанта
ЦФ
Главный тренер
Масатада Исии
Сингапур
12
Syazwan Buhari
ВР
12
Zharfan Rohaizad
ВР
28
Zulqarnaen Suzliman
ЦЗ
5
Amirul Adli Bin Azmi
ЦЗ
35
Christopher Van Huizen
ЦП
11
Hafiz Nor
ЦП
0
Adam Swandi
ЦП
23
Zulfahmi Arifin
ЦП
16
Hami Syahin
ЦП
19
Ikhsan Fandi Ahmad
ЦФ
11
Daniel Goh
ЦФ
20
Shawal Anuar
ЦФ
Таиланд
20
Саранон Ануин
ВР
1
Пативат Хаммаи
ВР
21
Супанан Бурират
ЦЗ
19
Chalermsak Aukkee
ЦЗ
2
Kevin Deeromram
ЦЗ
5
Критсада Каман
ЦЗ
0
Tristan Do
ЦП
15
Pokklaw Anan
ЦП
11
Бордин Пхала
ЦП
22
Виратеп Помпан
ЦП
7
Чаннаронг Промсрикаев
ЦФ
10
Тирасил Дангда
ЦФ
4-5-1
18
15
4
14
21
7
18
0
6
3
19
4-1-2-1-2
23
13
5
Бунматан
6
Тхонгсонг
4
Дола
6
Юйен
17
Панья
16
7
Сарачат
10
Муеанта
9
Чайдед
3
35
35
3
7
23
23
7
19
16
16
19
15
19
19
15
0
20
20
0
17
Панья
21
Бурират
21
Бурират
17
Панья
6
Тхонгсонг
5
Каман
5
Каман
6
Тхонгсонг
13
11
Пхала
11
Пхала
13
16
22
Помпан
22
Помпан
16
9
Чайдед
10
Дангда
10
Дангда
9
Чайдед
Остались в запасе
Сингапур
Таиланд
12
Syazwan Buhari
ВР
12
Zharfan Rohaizad
ВР
28
Zulqarnaen Suzliman
ЦЗ
5
Amirul Adli Bin Azmi
ЦЗ
11
Hafiz Nor
ЦП
0
Adam Swandi
ЦП
11
Daniel Goh
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Ли
20
Саранон Ануин
ВР
1
Пативат Хаммаи
ВР
19
Chalermsak Aukkee
ЦЗ
2
Kevin Deeromram
ЦЗ
0
Tristan Do
ЦП
15
Pokklaw Anan
ЦП
7
Чаннаронг Промсрикаев
ЦФ
Главный тренер
Масатада Исии
Остались в запасе
12
Syazwan Buhari
ВР
12
Zharfan Rohaizad
ВР
28
Zulqarnaen Suzliman
ЦЗ
5
Amirul Adli Bin Azmi
ЦЗ
11
Hafiz Nor
ЦП
0
Adam Swandi
ЦП
11
Daniel Goh
ЦФ
Остались в запасе
20
Саранон Ануин
ВР
1
Пативат Хаммаи
ВР
19
Chalermsak Aukkee
ЦЗ
2
Kevin Deeromram
ЦЗ
0
Tristan Do
ЦП
15
Pokklaw Anan
ЦП
7
Чаннаронг Промсрикаев
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Ли
Главный тренер
Масатада Исии
Статистика матча Сингапур - Таиланд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сингапур
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 2
05.06.2026
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
4 : 0
31.05.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Таиланд
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 0
09.06.2026
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Шри-Ланка
0 : 4
18.11.2025
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
3 : 2
13.11.2025
Сингапур
Информация о матче
Посещаемость:
29644
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