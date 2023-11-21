Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Мьянма - КНДР
Мьянма - КНДР: обзор матча 21 ноября 2023
Мьянма
21.11.2023, вторник, 12:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа B, 2 тур
1 : 5
Завершен
КНДР
77'
W. Naing Tun
30'
И. Джон
38'
K. Han
54'
И. Джон
56'
И. Джон
70'
H. Ri
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мьянма - КНДР
Замена
W. Lin Aung
️️️️
K. Min Oo
78'
ГОЛ! 1:5!
W. Naing Tun
Пас отдал
M. Maung Lwin
77'
70'
ГОЛ! 0:5!
H. Ri
Пас отдал
K. Chol Jang
Замена
T. Paing
️️️️
Z. Win Thein
66'
Желтая карточка
K. Soe Moe
63'
Желтая карточка
H. Zeyar Lin
62'
56'
ГОЛ! 0:4!
И. Джон
Замена
N. Kyaw
️️️️
Z. Khant Min
55'
Замена
H. Phyo Win
️️️️
Y. Min Thu
55'
54'
ГОЛ! 0:3!
И. Джон
Пас отдал
K. Han
Замена
W. Naing Tun
️️️️
L. Mang Suan
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
K. Han
Пас отдал
O. Choe
30'
ГОЛ! 0:1!
И. Джон
12'
Желтая карточка
O. Choe
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьянма
1
Kyaw Zin Phyo
ВР
3
Hein Zeyar Lin
ЦЗ
15
Zwe Khant Min
ЦЗ
4
Kyaw Soe Moe
ЦЗ
0
Ye Min Thu
ЦЗ
22
Zaw Win Thein
ЦП
13
Nay Moe Naing
ЦП
6
Kyaw Min Oo
ЦП
9
Aung Thu
ЦФ
20
Lam Mang Suan
ЦФ
11
Maung Maung Lwin
ЦФ
Главный тренер
Мьо Хлаинг Вин
КНДР
0
Tae Song An
ВР
0
Yong Chol Ri
ЦЗ
20
Chung-song Paek
ЦП
3
Kuk Chol Jang
ЦП
22
Kim Kuk Bom
ЦП
11
Ил-Гван Джон
ЦФ
15
Un-Chol Ri
ЦФ
12
Ju-Song Choe
ЦФ
0
Yu Song Kim
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
Мьянма
23
Zin Nyi Nyi Aung
ВР
1
Sann Sat Naing
ВР
2
Watt Lai Phone
ЦЗ
20
Kaung Htet Paing
ЦЗ
5
Nanda Kyaw
ЦЗ
2
Hein Phyo Win
ЦЗ
8
Wai Lin Aung
ЦЗ
21
Yan Naing Oo
ЦП
3
Thet Hein Soe
ЦП
0
Htet Phyo Wai
ЦП
10
Win Naing Tun
ЦФ
19
Hein Htet Aung
ЦФ
9
Than Paing
ЦФ
КНДР
0
Sin Hyok
ВР
0
Kwang Il Ri
ВР
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
0
Kum-chol Kim
ЦЗ
7
Kuk-jin Kim
ЦФ
17
Kuk Chol Kang
ЦФ
10
Il-song Ri
ЦФ
0
Pak Kwang-Ryong
ЦФ
0
Song Hyok Choe
ЦФ
4-3-3
1
3
4
0
15
22
13
6
11
20
9
1-3-4
0
0
20
3
22
0
12
15
11
Джон
15
5
5
15
0
2
2
0
6
8
8
6
20
10
10
20
22
9
9
22
Остались в запасе
Мьянма
КНДР
23
Zin Nyi Nyi Aung
ВР
1
Sann Sat Naing
ВР
2
Watt Lai Phone
ЦЗ
20
Kaung Htet Paing
ЦЗ
21
Yan Naing Oo
ЦП
3
Thet Hein Soe
ЦП
0
Htet Phyo Wai
ЦП
19
Hein Htet Aung
ЦФ
Главный тренер
Мьо Хлаинг Вин
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
0
Sin Hyok
ВР
0
Kwang Il Ri
ВР
0
Kum-chol Kim
ЦЗ
7
Kuk-jin Kim
ЦФ
17
Kuk Chol Kang
ЦФ
10
Il-song Ri
ЦФ
0
Pak Kwang-Ryong
ЦФ
0
Song Hyok Choe
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
Остались в запасе
23
Zin Nyi Nyi Aung
ВР
1
Sann Sat Naing
ВР
2
Watt Lai Phone
ЦЗ
20
Kaung Htet Paing
ЦЗ
21
Yan Naing Oo
ЦП
3
Thet Hein Soe
ЦП
0
Htet Phyo Wai
ЦП
19
Hein Htet Aung
ЦФ
Остались в запасе
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
0
Sin Hyok
ВР
0
Kwang Il Ri
ВР
0
Kum-chol Kim
ЦЗ
7
Kuk-jin Kim
ЦФ
17
Kuk Chol Kang
ЦФ
10
Il-song Ri
ЦФ
0
Pak Kwang-Ryong
ЦФ
0
Song Hyok Choe
ЦФ
Главный тренер
Мьо Хлаинг Вин
Главный тренер
Йон Тон-соп
Статистика матча Мьянма - КНДР
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Мьянма
6 : 1
06.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Пакистан
1 : 2
31.03.2026
Мьянма
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Афганистан
1 : 2
26.03.2026
Мьянма
КНДР
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 10 тур
Иран
3 : 0
10.06.2025
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 9 тур
КНДР
2 : 2
05.06.2025
Киргизия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 8 тур
КНДР
1 : 2
25.03.2025
ОАЭ
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 7 тур
Катар
5 : 1
20.03.2025
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
14.03.2025
КНДР
Информация о матче
Посещаемость:
9500
Новости команд
Все
Мьянма
КНДР
Филиппины – Мьянма: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.85
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Прогноз на точный счeт матча Иран – КНДР: Квалификация ЧМ, 10 июня 2025
2025.06.09 11:04
Прогноз на точный счет матча КНДР – Кыргызстан: квалификация ЧМ, 5 июня 2025
2025.06.04 13:56
Рахимов объяснил поражение «Рубина» от сборной КНДР
2025.02.14 23:11
Филиппины – Мьянма: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.85
8 июня
Матч Киргизстана и Мьянмы отменен из-за террористической угрозы
2017.09.04 10:54
3
Отбор ЧМ-2018. Филиппины переиграли КНДР, Мьянма сыграла вничью с Ливаном
2016.03.29 16:56
2
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Прогноз на точный счeт матча Иран – КНДР: Квалификация ЧМ, 10 июня 2025
2025.06.09 11:04
Прогноз на точный счет матча КНДР – Кыргызстан: квалификация ЧМ, 5 июня 2025
2025.06.04 13:56
Рахимов объяснил поражение «Рубина» от сборной КНДР
2025.02.14 23:11
«Рубин» разгромно проиграл сборной КНДР в товарищеском матче
2025.02.14 19:07
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+