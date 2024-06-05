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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Намибия - Либерия
Намибия - Либерия: обзор матча 05 июня 2024
Намибия
05.06.2024, среда, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа H, 3 тур
1 : 1
Завершен
Либерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Намибия - Либерия
Желтая карточка
А. Петрус
73'
Начало матча
Статистика матча Намибия - Либерия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Намибия
0 : 0
28.03.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
4 : 0
17.11.2025
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
1 : 0
14.11.2025
Намибия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Тунис
3 : 0
13.10.2025
Намибия
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
0 : 0
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Информация о матче
Стадион:
Orlando Stadium, Soweto
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