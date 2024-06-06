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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Малави - Сан-Томе и Принсипи
Малави - Сан-Томе и Принсипи: обзор матча 06 июня 2024
Малави
06.06.2024, четверг, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа H, 3 тур
3 : 1
Завершен
Сан-Томе и Принсипи
14'
L. Nkhoma
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Малави - Сан-Томе и Принсипи
Замена
W. Mpinganjira
️️️️
L. Nkhoma
63'
ГОЛ! 1:0!
L. Nkhoma
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малави
3
Tatenda Mbalaka
ЦЗ
5
Деннис Чембези
ЦЗ
7
Nickson Mwale
ЦЗ
2
Стэнли Сануди
ПЗ
21
Robert Saizi
ЦП
6
Lloyd Aaron
ЦП
8
Чимвемве Идана
ЦП
11
Chifundo Mphasi
ЦФ
11
Габадинхо Мханго
ЦФ
19
Lanjesi Nkhoma
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
Сан-Томе и Принсипи
25
Pedro Mateus
ВР
4
Adjakson Ramos
ЦЗ
14
Rogério Fernandes
ЦЗ
3
Gilberto d'Almeida
ЦЗ
8
Denilson Silva
ЦП
7
Eba Viegas
ЦФ
13
Adjeil Neves
ЦФ
10
Luís Leal
ЦФ
11
Ronaldo Afonso
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Монсанту
Малави
1
Brighton Munthali
ВР
23
Innocent Nyasulu
ВР
2
McDonald Lameck
ЦЗ
15
Лоуренс Чазийя
ЦЗ
17
Джон Банда
ЦП
13
Patrick Mwaungulu
ЦП
7
Wisdom Mpinganjira
ЦП
Сан-Томе и Принсипи
12
Feher Mendes
ВР
6
Elias Varela
ЦЗ
5
Ricardo Fernandes
ЦЗ
7
Edmilson Viegas
ЦФ
9
Álvaro Amado
ЦФ
4-3-3
3
5
Чембези
7
2
Сануди
21
6
8
Идана
19
11
Мханго
11
3-1-4
25
4
14
3
8
11
10
13
7
19
7
7
19
Остались в запасе
Малави
Сан-Томе и Принсипи
1
Brighton Munthali
ВР
23
Innocent Nyasulu
ВР
2
McDonald Lameck
ЦЗ
15
Лоуренс Чазийя
ЦЗ
17
Джон Банда
ЦП
13
Patrick Mwaungulu
ЦП
Главный тренер
Марио Мариница
12
Feher Mendes
ВР
6
Elias Varela
ЦЗ
5
Ricardo Fernandes
ЦЗ
7
Edmilson Viegas
ЦФ
9
Álvaro Amado
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Монсанту
Остались в запасе
1
Brighton Munthali
ВР
23
Innocent Nyasulu
ВР
2
McDonald Lameck
ЦЗ
15
Лоуренс Чазийя
ЦЗ
17
Джон Банда
ЦП
13
Patrick Mwaungulu
ЦП
Остались в запасе
12
Feher Mendes
ВР
6
Elias Varela
ЦЗ
5
Ricardo Fernandes
ЦЗ
7
Edmilson Viegas
ЦФ
9
Álvaro Amado
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
Главный тренер
Рикарду Монсанту
Статистика матча Малави - Сан-Томе и Принсипи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
18.11.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сан-Томе и Принсипи
1 : 0
13.10.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Малави
3 : 0
09.10.2025
Экваториальная Гвинея
Сан-Томе и Принсипи
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
0 : 0
23.09.2026
Сан-Томе и Принсипи
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сан-Томе и Принсипи
1 : 0
13.10.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сан-Томе и Принсипи
0 : 6
10.10.2025
Тунис
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Намибия
3 : 0
09.09.2025
Сан-Томе и Принсипи
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Сан-Томе и Принсипи
2 : 3
04.09.2025
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Стадион:
Bingu National Stadium, Lilongwe
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