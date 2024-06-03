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Марокко - Замбия

03.06.2024, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 3 тур Марокко - Замбия
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Матч еще не начался
Товарищеские матчи. Сборные 2023

19 июня, понедельник 00:00 Марокко Замбия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

8 января, вторник 18:30 Замбия 0:0 Марокко
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Россия
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