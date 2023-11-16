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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Египет - Джибути
Египет - Джибути: обзор матча 16 ноября 2023
Египет
16.11.2023, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа A, 1 тур
6 : 0
Завершен
Джибути
17'
М. Салах
22'
М. Салах (П)
48'
М. Салах
69'
М. Салах
73'
М. Мохамед
89'
Трезеге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Египет - Джибути
ГОЛ! 6:0!
Трезеге
89'
Замена
М. Фатхи
️️️️
О. Мармуш
81'
75'
Замена
A. Mohamed Aden
️️️️
D. Mahamoud Elabeh
Замена
М. Шериф
️️️️
М. Мохамед
75'
ГОЛ! 5:0!
М. Мохамед
73'
ГОЛ! 4:0!
М. Салах
69'
Замена
Трезеге
️️️️
Зизо
62'
Замена
Х. Фатхи
️️️️
М. Атея
61'
ГОЛ! 3:0!
М. Салах
48'
Желтая карточка
М. Атея
40'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Салах
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
М. Мохамед
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
0
Ahmed Samy
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
4
Омар Камаль
ПЗ
19
Марван Атея
ОП
17
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
25
Зизо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
Джибути
18
Ali Youssouf Farada
ЦЗ
16
Yabe Siad
ЦЗ
4
Moussa Araita Hamadou
ЦЗ
13
Doualeh Mahamoud Elabeh
ЦП
5
Abdi Idleh Hamza
ЦП
10
Warsama Hassan
ЦП
17
Samuel Akinbinu
ЦП
11
Mahdi Houssein Mahabeh
ЦФ
Главный тренер
Стефан Надо
Египет
16
Мохаммед Собхи
ВР
3
Мохамед Хани
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
2
Али Габр
ЦЗ
12
Мохамед Амди
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
8
Тарек Хамед
ОП
14
Хамди Фатхи
ОП
8
Эмам Ашур
ЦП
18
Мостафа Фатхи
ЦП
0
Хуссейн Эль-Шахат
ЦП
9
Мохамед Шериф
ЦФ
19
Марван Хамди
ЦФ
Джибути
0
Innocent Mbonihankuye
ВР
19
Fouad Moussa Robleh
ЦЗ
6
Ahmed Mohamed Aden
ЦП
0
Mohamed Fouad Mohamed
ЦП
0
Youssouf Abdi Ahmed
ЦП
4-1-1-2-2
1
Эль-Шенави
13
Фатух
0
6
Абдельмонем
4
Камаль
19
Атея
17
Эль-Ненни
10
Салах
25
Зизо
11
Мохамед
22
Мармуш
3-4-1
18
16
4
5
10
17
13
11
19
Атея
14
Фатхи
14
Фатхи
19
Атея
22
Мармуш
18
Фатхи
18
Фатхи
22
Мармуш
25
Зизо
7
Трезеге
7
Трезеге
25
Зизо
11
Мохамед
9
Шериф
9
Шериф
11
Мохамед
13
6
6
13
Остались в запасе
Египет
Джибути
16
Мохаммед Собхи
ВР
3
Мохамед Хани
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
2
Али Габр
ЦЗ
12
Мохамед Амди
ЦЗ
8
Тарек Хамед
ОП
8
Эмам Ашур
ЦП
0
Хуссейн Эль-Шахат
ЦП
19
Марван Хамди
ЦФ
0
Innocent Mbonihankuye
ВР
19
Fouad Moussa Robleh
ЦЗ
0
Mohamed Fouad Mohamed
ЦП
0
Youssouf Abdi Ahmed
ЦП
Главный тренер
Стефан Надо
Остались в запасе
16
Мохаммед Собхи
ВР
3
Мохамед Хани
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
2
Али Габр
ЦЗ
12
Мохамед Амди
ЦЗ
8
Тарек Хамед
ОП
8
Эмам Ашур
ЦП
0
Хуссейн Эль-Шахат
ЦП
19
Марван Хамди
ЦФ
Остались в запасе
0
Innocent Mbonihankuye
ВР
19
Fouad Moussa Robleh
ЦЗ
0
Mohamed Fouad Mohamed
ЦП
0
Youssouf Abdi Ahmed
ЦП
Главный тренер
Стефан Надо
Статистика матча Египет - Джибути
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Джибути
Товарищеские матчи. Сборные
Шри-Ланка
0 : 0
03.10.2026
Джибути
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
0 : 0
30.09.2026
Джибути
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Джибути
1 : 2
12.10.2025
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Джибути
0 : 3
08.10.2025
Египет
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гвинея-Бисау
2 : 0
08.09.2025
Джибути
Информация о матче
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