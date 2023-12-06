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Расписание матчей
Германия. Кубок
Герта - Гамбург
Герта - Гамбург: обзор матча 06 декабря 2023
Герта
06.12.2023, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
4 : 3
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Гамбург
21'
Ф. Резе
90'
Ф. Резе
120'
Д. Кенни
31'
И. Ферай
43'
Л. Бенеш
102'
Р. Кенигсдорффер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Гамбург
ГОЛ!
Ф. Резе
5:3
Пенальти не реализован!
Р. Кенигсдорффер
ГОЛ!
Д. Кенни
4:3
ГОЛ!
Р. Глатцель
3:3
ГОЛ!
N. El-Jindaoui
3:2
ГОЛ!
М. Мухайм
2:2
ГОЛ!
П. Клеменс
2:1
ГОЛ!
Л. Бенеш
1:1
ГОЛ!
С. Превляк
1:0
ГОЛ! 3:3!
Д. Кенни
Пас отдал
Ф. Резе
120'
Желтая карточка
Д. Кенни
107'
102'
ГОЛ! 2:3!
Р. Кенигсдорффер
Пас отдал
Р. Глатцель
97'
Замена
Н. Оливейра Кисиловски
️️️️
У. Микельбренси
97'
Замена
Э. Кран
️️️️
И. Ферай
90'
+7
Желтая карточка
Р. Глатцель
90'
+1
Желтая карточка
Й. Мефферт
ГОЛ! 2:2!
Ф. Резе
Пас отдал
М. Дардаи
90'
Замена
N. El-Jindaoui
️️️️
Ф. Нидерлехнер
80'
72'
Замена
Р. Глатцель
️️️️
А. Немет
72'
Замена
Р. Кенигсдорффер
️️️️
Б. Джатта
Замена
С. Превляк
️️️️
Х. Табакович
61'
61'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
С. Шонлау
Желтая карточка
Ф. Нидерлехнер
60'
Замена
B. Hussein
️️️️
Д. Зеефуик
60'
Замена
G. Christensen
️️️️
Д. Шерхант
46'
Желтая карточка
Д. Шерхант
45'
+2
43'
ГОЛ! 1:2!
Л. Бенеш
40'
Желтая карточка
Б. Джатта
31'
ГОЛ! 1:1!
И. Ферай
Пас отдал
Л. Бенеш
Желтая карточка
М. Карбовник
26'
24'
Желтая карточка
И. Ферай
Замена
Т. Ляйстнер
️️️️
Л. Гехтер
23'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Резе
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
11
Фабиан Резе
(К)
ЛВ
9
Харис Табакович
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Гамбург
31
Матео Рааб
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
4
Себастьян Шонлау
(К)
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
90
Андраш Немет
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
8
Bilal Hussein
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
18
Tony Rölke
ЦФ
24
Gustav Christensen
ЦФ
30
Nader El-Jindaoui
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
5
Элайджа Кран
ОП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
3-2-1-3
1
Эрнст
44
Гехтер
41
Клеменс
31
Дардаи
3
Кенни
42
Зеефуик
11
Резе
7
Шерхант
7
Нидерлехнер
9
Табакович
4-4-2
31
Рааб
25
Микельбренси
6
Хаджикадунич
4
Шонлау
28
Мухайм
21
Озтюнали
28
Мефферт
8
Бенеш
10
Ферай
18
Джатта
90
Немет
44
Гехтер
37
Ляйстнер
37
Ляйстнер
44
Гехтер
42
Зеефуик
8
8
42
Зеефуик
7
Шерхант
24
24
7
Шерхант
7
Нидерлехнер
30
30
7
Нидерлехнер
9
Табакович
14
Превляк
14
Превляк
9
Табакович
4
Шонлау
5
Рамуш
5
Рамуш
4
Шонлау
25
Микельбренси
25
Оливейра Кисиловски
25
Оливейра Кисиловски
25
Микельбренси
10
Ферай
5
Кран
5
Кран
10
Ферай
18
Джатта
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
18
Джатта
90
Немет
19
Глатцель
19
Глатцель
90
Немет
Остались в запасе
Герта
Гамбург
35
Мариус Герсбек
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
18
Tony Rölke
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
1
Даниэль Фернандес
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
Главный тренер
Тим Вальтер
Остались в запасе
35
Мариус Герсбек
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
18
Tony Rölke
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Фернандес
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Тим Вальтер
Статистика матча Герта - Гамбург
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
0 : 0
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Олимпиаштадион
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