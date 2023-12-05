Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Магдебург - Фортуна
Магдебург - Фортуна: обзор матча 05 декабря 2023
Магдебург
05.12.2023, вторник, 20:00
Германия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Фортуна
15'
Б. Атик
87'
Й. Немец
90+2'
Й. Немец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Магдебург - Фортуна
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Й. Немец
Пас отдал
И. Йоуханнессон
88'
Желтая карточка
Д. Зиберт
87'
ГОЛ! 1:1!
Й. Немец
Пас отдал
И. Йоуханнессон
85'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
А. Танака
85'
Замена
Й. Немец
️️️️
Х. Цолис
Замена
А. Хоти
️️️️
А. Конде
81'
Замена
A. Arslan
️️️️
Б. Атик
81'
70'
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
E. Iyoha
70'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
Ф. Клаус
Желтая карточка
Б. Атик
65'
Замена
T. Ito
️️️️
К. Амаечи
63'
Замена
A. Nollenberger
️️️️
Л. Кастаньос
63'
Желтая карточка
Д. Эльфадли
53'
ГОЛ! 1:0!
Б. Атик
Пас отдал
Д. Эльфадли
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Магдебург
19
Леон Белл Белл
ЛЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
23
Даниэль Эльфадли
ЦП
6
Амара Конде
(К)
ЦП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
1
Dominik Reimann
ЦФ
15
Даниэль Хебер
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
23
Бариш Атик
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
(К)
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
22
Ао Танака
ЦП
16
Янник Энгельхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
8
Emmanuel Iyoha
ЦП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
9
Венсан Вермей
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Магдебург
30
Noah Kruth
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
24
Tarek Chahed
ЦЗ
13
Коннор Кремпицки
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
17
Tatsuya Ito
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
35
Daniel Bunk
ЦП
8
Klaus Suso
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
11
Йона Немец
ЦФ
4-2-1-4
19
Белл Белл
12
Пиччини
8
7
Бокхорн
23
Эльфадли
6
Конде
10
Амаечи
1
23
Атик
9
Кастаньос
15
Хебер
3-4-2-1
1
Немчински
15
5
Зиберт
30
16
Энгельхардт
30
Клаус
8
22
Танака
8
Аппелькамп
17
Цолис
9
Вермей
6
Конде
4
Хоти
4
Хоти
6
Конде
9
Кастаньос
17
17
9
Кастаньос
10
Амаечи
17
17
10
Амаечи
23
Атик
70
70
23
Атик
30
Клаус
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
30
Клаус
8
27
Ястржембски
27
Ястржембски
8
22
Танака
10
Гинчек
10
Гинчек
22
Танака
17
Цолис
11
Немец
11
Немец
17
Цолис
Остались в запасе
Магдебург
Фортуна
30
Noah Kruth
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
24
Tarek Chahed
ЦЗ
13
Коннор Кремпицки
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
Главный тренер
Петрик Сандер
33
Флориан Кастенмайер
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
35
Daniel Bunk
ЦП
8
Klaus Suso
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
30
Noah Kruth
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
24
Tarek Chahed
ЦЗ
13
Коннор Кремпицки
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
Остались в запасе
33
Флориан Кастенмайер
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
35
Daniel Bunk
ЦП
8
Klaus Suso
ЦП
Главный тренер
Петрик Сандер
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Магдебург - Фортуна
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Авнет Арена
Новости команд
Все
Магдебург
Фортуна
Кубок Германии. «Бавария» без Кейна побила «Магдебург» (6:1), у Олисе 2+1
29 октября
«Бавария» – «Магдебург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Баварии» и «Магдебурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«РБ Лейпциг» – «Магдебург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2025
2025.12.02 21:50
«РБ Лейпциг» – «Магдебург»: прогноз и ставки на матч 2 декабря 2025 с коэффициентом 1.72
2025.12.01 09:27
Кубок Германии. «Бавария» без Кейна побила «Магдебург» (6:1), у Олисе 2+1
29 октября
«Бавария» – «Магдебург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Баварии» и «Магдебурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«РБ Лейпциг» – «Магдебург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2025
2025.12.02 21:50
«РБ Лейпциг» – «Магдебург»: прогноз и ставки на матч 2 декабря 2025 с коэффициентом 1.72
2025.12.01 09:27
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
2024.08.01 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
2024.04.03 10:33
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
2024.04.03 09:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+