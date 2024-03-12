СКА-Хабаровск - Сочи

|28 тур
|24 марта, воскресенье
|14:00
|Сочи
|2:0
|СКА-Хабаровск
|10 тур
|8 сентября, суббота
|11:00
|СКА-Хабаровск
|2:2
|Сочи
|28 тур
|24 марта, воскресенье
|14:00
|Сочи
|2:0
|СКА-Хабаровск
|10 тур
|8 сентября, суббота
|11:00
|СКА-Хабаровск
|2:2
|Сочи
|1/8 финала
|25 октября, среда
|11:30
|СКА-Хабаровск
|2:0
|Сочи
|31 тур
|11 мая, понедельник
|13:00
|Сочи
|1:2
|СКА-Хабаровск
|15 тур
|19 октября, воскресенье
|09:00
|СКА-Хабаровск
|3:1
|Сочи
|24 тур
|17 ноября, воскресенье
|07:30
|СКА-Хабаровск
|1:1
|Сочи
|6 тур
|2 августа, пятница
|18:00
|Сочи
|0:0
|СКА-Хабаровск
|23 тур
|11 марта, понедельник
|16:00
|Сочи
|1:2
|СКА-Хабаровск
|7 тур
|17 августа, пятница
|12:00
|СКА-Хабаровск
|2:1
|Сочи
|30 тур
|14 сентября, вторник
|12:00
|СКА-Хабаровск
|0:1
|Сочи
|10 тур
|13 мая, четверг
|18:30
|Сочи
|2:1
|СКА-Хабаровск