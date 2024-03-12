СКА-Хабаровск - Сочи

12.03.2024, Вторник, 00:00 мск Хабаровск, стадион им. В.И. Ленина Россия. Кубок, 1/4 финала СКА-Хабаровск - Сочи
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Матч еще не начался
Россия. ФНЛ (2018/2019)
28 тур
24 марта, воскресенье 14:00 Сочи 2:0 СКА-Хабаровск
10 тур
8 сентября, суббота 11:00 СКА-Хабаровск 2:2 Сочи
Россия. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
25 октября, среда 11:30 СКА-Хабаровск 2:0 Сочи
Россия. ФНЛ (2014/2015)
31 тур
11 мая, понедельник 13:00 Сочи 1:2 СКА-Хабаровск
15 тур
19 октября, воскресенье 09:00 СКА-Хабаровск 3:1 Сочи
Россия. ФНЛ (2013/2014)
24 тур
17 ноября, воскресенье 07:30 СКА-Хабаровск 1:1 Сочи
6 тур
2 августа, пятница 18:00 Сочи 0:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2012/2013)
23 тур
11 марта, понедельник 16:00 Сочи 1:2 СКА-Хабаровск
7 тур
17 августа, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 2:1 Сочи
Россия. Первый дивизион 2010
30 тур
14 сентября, вторник 12:00 СКА-Хабаровск 0:1 Сочи
10 тур
13 мая, четверг 18:30 Сочи 2:1 СКА-Хабаровск
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Россия
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