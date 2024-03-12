Волгарь - Ахмат

12.03.2024, Вторник, 00:00 мск Астрахань, стадион Центральный Россия. Кубок, 1/4 финала Волгарь - Ахмат
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Матч еще не начался
Товарищеские матчи 2014

27 июня, пятница 18:00 Волгарь 2:1 Ахмат
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Россия
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