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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фиорентина - Парма
Фиорентина - Парма: обзор матча 06 декабря 2023
Фиорентина
06.12.2023, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Парма
83'
М. Нзола
89'
Р. Соттиль (П)
21'
А. Бернабе
23'
А. Бонни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Парма
ГОЛ!
Л. Белтран
4:1
Пенальти не реализован!
Д. Камара
ГОЛ!
Н. Миленкович
3:1
Пенальти не реализован!
Д. Ман
ГОЛ!
К. Куаме
2:1
ГОЛ!
Эрнани
1:1
ГОЛ!
К. Бираги
1:0
Желтая карточка
Д. Инфантино
120'
Замена
К. Куаме
️️️️
Р. Соттиль
106'
96'
Желтая карточка
К. Ансальди
Желтая карточка
М. Нзола
92'
91'
Замена
Д. Камара
️️️️
В. Сиприен
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Соттиль
89'
ГОЛ! 1:2!
М. Нзола
Пас отдал
Р. Соттиль
83'
70'
Замена
Эрнани
️️️️
А. Бернабе
Замена
Л. Белтран
️️️️
А. Барак
66'
62'
Замена
Д. Ман
️️️️
А. Бенедичак
53'
Замена
Г. Шарпантье
️️️️
А. Бонни
53'
Замена
Э. Дель Прато
️️️️
А. Эно
Замена
Л. Раньери
️️️️
Й. Мина
46'
Замена
Артур
️️️️
Р. Мандрагора
46'
Замена
Д. Инфантино
️️️️
Й. Брекало
46'
Замена
К. Бираги
️️️️
Ф. Паризи
46'
38'
Желтая карточка
Л. Чичисола
Желтая карточка
Й. Мина
38'
23'
ГОЛ! 0:2!
А. Бонни
Пас отдал
В. Михаила
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Бернабе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
31
Никола Миленкович
(К)
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
71
Йордан Осорио
(К)
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
25
Вилан Сиприен
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Лука Раньери
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Артур
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
16
Мартин Турк
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
23
Эрнани
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
21
Антони Партипило
ЦФ
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
4-1-1-3-1
53
Кристенсен
65
Паризи
31
Миленкович
22
Мина
33
Кайоде
8
Мандрагора
20
Лопес
23
Соттиль
72
Барак
7
Брекало
70
Нзола
3-1-3-1-2
40
Корви
26
Кулибали
3
Циркати
71
Осорио
19
Сом
25
Сиприен
80
Бернабе
18
Эно
7
Михаила
14
Бонни
9
Бенедичак
65
Паризи
3
Бираги
3
Бираги
65
Паризи
22
Мина
6
Раньери
6
Раньери
22
Мина
7
Брекало
32
Инфантино
32
Инфантино
7
Брекало
8
Мандрагора
6
Артур
6
Артур
8
Мандрагора
23
Соттиль
8
Куаме
8
Куаме
23
Соттиль
72
Барак
18
Белтран
18
Белтран
72
Барак
18
Эно
15
Дель Прато
15
Дель Прато
18
Эно
80
Бернабе
23
Эрнани
23
Эрнани
80
Бернабе
25
Сиприен
3
Камара
3
Камара
25
Сиприен
9
Бенедичак
27
Ман
27
Ман
9
Бенедичак
14
Бонни
9
Шарпантье
9
Шарпантье
14
Бонни
Остались в запасе
Фиорентина
Парма
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Леандро Чичисола
ВР
16
Мартин Турк
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
24
Науэль Эстевес
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
21
Антони Партипило
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
16
Мартин Турк
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
24
Науэль Эстевес
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
21
Антони Партипило
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Фиорентина - Парма
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Ливио Маринелли
(Тиволи)
Стадион:
Артемио Франки
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