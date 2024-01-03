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Расписание матчей
Италия. Кубок
Рома - Кремонезе
Рома - Кремонезе: обзор матча 03 января 2024
Рома
03.01.2024, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Кремонезе
77'
Р. Лукаку
85'
П. Дибала (П)
37'
Ф. Тсаджут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Кремонезе
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Дибала
85'
78'
Желтая карточка
М. Бьянкетти
ГОЛ! 1:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
С. Азмун
77'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
Р. Карсдорп
74'
Желтая карточка
Р. Карсдорп
72'
Замена
С. Азмун
️️️️
Э. Бове
67'
62'
Замена
М. Кода
️️️️
Д. Окереке
62'
Замена
Д. Куальята
️️️️
Ф. Тсаджут
61'
Замена
G. Abrego
️️️️
М. Кастаньетти
53'
Замена
М. Бьянкетти
️️️️
А. Туйя
46'
Замена
Ж. Маер
️️️️
П. Гильоне
Замена
Н. Залевски
️️️️
Д. Льоренте
46'
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
З. Челик
46'
Замена
П. Дибала
️️️️
А. Белотти
46'
Желтая карточка
З. Челик
41'
37'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Тсаджут
Пас отдал
П. Гильоне
Желтая карточка
Д. Льоренте
34'
16'
Желтая карточка
Л. Раванелли
9'
Желтая карточка
В. Антов
8'
Желтая карточка
П. Гильоне
2'
Желтая карточка
М. Кастаньетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К)
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кремонезе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
13
Лука Раванелли
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Микеле Кастаньетти
(К)
ОП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
29
Давид Окереке
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
12
Thomas Brahja
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
20
Франко Васкес
АП
44
Nikola Sekulov
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
3-1-2-2-2
99
Свилар
2
Челик
3
Льоренте
2
Карсдорп
5
Паредес
4
Кристанте
8
Бове
8
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
11
Белотти
9
Лукаку
3-3-1-1-2
99
Юнгдаль
60
Антов
13
Раванелли
13
Туйя
18
Гильоне
4
Кастаньетти
17
Серникола
18
Коллоколо
98
Дзанимачча
74
Тсаджут
29
Окереке
2
Карсдорп
37
Спинаццола
37
Спинаццола
2
Карсдорп
3
Льоренте
59
Залевски
59
Залевски
3
Льоренте
2
Челик
5
Кристенсен
5
Кристенсен
2
Челик
11
Белотти
21
Дибала
21
Дибала
11
Белотти
8
Бове
20
Азмун
20
Азмун
8
Бове
74
Тсаджут
12
Куальята
12
Куальята
74
Тсаджут
13
Туйя
15
Бьянкетти
15
Бьянкетти
13
Туйя
4
Кастаньетти
26
26
4
Кастаньетти
18
Гильоне
37
Маер
37
Маер
18
Гильоне
29
Окереке
9
Кода
9
Кода
29
Окереке
Остались в запасе
Рома
Кремонезе
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
61
Никколо Писилли
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
21
Джанлука Саро
ВР
12
Thomas Brahja
ВР
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
20
Франко Васкес
АП
44
Nikola Sekulov
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
61
Никколо Писилли
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
12
Thomas Brahja
ВР
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
20
Франко Васкес
АП
44
Nikola Sekulov
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Рома - Кремонезе
3
5
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
7
5
Нарушения
13
12
Офсайды
0
2
Количество передач
527
402
Сейвы
0
2
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Олимпико
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