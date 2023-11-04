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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бромли - Блэкпул
Бромли - Блэкпул: обзор матча 04 ноября 2023
Бромли
04.11.2023, суббота, 20:45
Англия. Кубок, 1/128 финала
0 : 2
Завершен
Блэкпул
5'
Ш. Ловери
28'
К. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бромли - Блэкпул
81'
Желтая карточка
К. Дембеле
81'
Замена
Т. Окли-Бут
️️️️
К. Дембеле
81'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
О. Дейл
73'
Желтая карточка
Р. О'Доннелл
Замена
T. Miller
️️️️
J. Passley
71'
Желтая карточка
К. Уитли
59'
58'
Замена
С. Кэри
️️️️
Ш. Ловери
55'
Замена
Д. Бисли
️️️️
К. Куасси
Замена
J. Vennings
️️️️
С. Вудс
46'
Замена
O. Olomola
️️️️
L. Dennis
46'
28'
ГОЛ! 0:2!
К. Дембеле
Пас отдал
К. Куасси
5'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Ловери
Пас отдал
К. Куасси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бромли
1
G. Smith
ВР
17
B. Webster
(К)
ЦЗ
25
Deji Elerewe
ЦЗ
6
Сэм Вудс
ЦЗ
23
Besart Topalloj
ЦЗ
9
M. Cheek
ЦФ
18
Кори Уитли
ЦФ
11
Louis Dennis
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Блэкпул
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
(К)
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
8
Алби Морган
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
19
Оуэн Дейл
ПВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
14
Килиан Куасси
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Бромли
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
16
C. Reynolds
ЦЗ
20
J. Arthurs
ЦП
11
Ryan Jones
ЦП
27
Арибим Пеппл
ЦФ
6
James Vennings
ЦФ
29
Olufela Olomola
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
4-3
1
17
6
Вудс
23
25
11
18
Уитли
9
4-1-1-2-3
2
Лайонс
21
Экпитета
3
Хасбэнд
6
Коннолли
16
Дугалл
8
Морган
19
Дейл
7
Дембеле
14
Куасси
12
О'Доннелл
19
Ловери
6
Вудс
6
6
6
Вудс
11
29
29
11
19
Дейл
2
Томпсон
2
Томпсон
19
Дейл
7
Дембеле
35
Окли-Бут
35
Окли-Бут
7
Дембеле
19
Ловери
14
Кэри
14
Кэри
19
Ловери
14
Куасси
9
Бисли
9
Бисли
14
Куасси
Остались в запасе
Бромли
Блэкпул
16
C. Reynolds
ЦЗ
20
J. Arthurs
ЦП
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
11
Ryan Jones
ЦП
27
Арибим Пеппл
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
16
C. Reynolds
ЦЗ
20
J. Arthurs
ЦП
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
11
Ryan Jones
ЦП
27
Арибим Пеппл
ЦФ
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Бромли - Блэкпул
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бромли
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Главный судья:
David Rock, England
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2022.09.08 23:40
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Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
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