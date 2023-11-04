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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уимблдон - Челтенхэм
Уимблдон - Челтенхэм: обзор матча 04 ноября 2023
Уимблдон
04.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/128 финала
5 : 1
Завершен
Челтенхэм
23'
А. Аль-Хамади
45+2'
Д. Тилли
61'
Д. Тилли
65'
Д. Дэвисон
70'
К. Лемоней-Эванс
76'
R. Street
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Челтенхэм
90'
+1
Желтая карточка
Д. Уильямс
Замена
J. Ball
️️️️
А. Литтл
87'
86'
Пенальти не реализован!
А. Кина
Замена
I. Ogundere
️️️️
H. Biler
86'
Замена
A. Sasu
️️️️
К. Лемоней-Эванс
86'
76'
ГОЛ! 5:1!
R. Street
ГОЛ! 5:0!
К. Лемоней-Эванс
Пас отдал
А. Литтл
70'
ГОЛ! 4:0!
Д. Дэвисон
65'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
О. Бугиль
62'
62'
Замена
А. Кина
️️️️
W. Goodwin
62'
Замена
T. Pett
️️️️
К. Томпсон
ГОЛ! 3:0!
Д. Тилли
61'
59'
Желтая карточка
К. Томпсон
Желтая карточка
А. Литтл
59'
46'
Замена
R. Street
️️️️
G. Lloyd
ГОЛ! 2:0!
Д. Тилли
Пас отдал
К. Лемоней-Эванс
45'
+2
42'
Замена
Н. Бутлер-Ойедеджи
️️️️
Д. Эдшид
ГОЛ! 1:0!
А. Аль-Хамади
Пас отдал
О. Бугиль
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
2
Huseyin Biler
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
23
Джейк Ривс
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
ЦП
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
7
Джеймс Тилли
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
24
Джош Уильямс
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
16
Дэниел Эдшид
ЦП
9
G. Lloyd
ЦФ
3
Sean Long
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
9
Will Goodwin
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
30
Поль Каламбайи
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
30
Kai Jennings
ЦП
29
Aron Sasu
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
Челтенхэм
5
Owen Bevan
ЦЗ
5
Tom Bradbury
ЦЗ
18
Йован Малкольм
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
17
Robert Street
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
28
Джеймс Олайинка
ЦФ
4-3-3
1
Басс
2
15
26
31
23
Ривс
8
Литтл
24
Лемоней-Эванс
9
Бугиль
7
Тилли
12
Аль-Хамади
1-4-5
23
Саутвуд
33
Дэйвис
11
Ферри
6
Томпсон
16
Эдшид
24
Уильямс
9
9
8
6
3
2
33
33
2
8
Литтл
6
6
8
Литтл
24
Лемоней-Эванс
29
29
24
Лемоней-Эванс
9
Бугиль
13
Дэвисон
13
Дэвисон
9
Бугиль
6
Томпсон
4
4
6
Томпсон
9
9
Кина
9
Кина
9
9
17
17
9
16
Эдшид
11
Бутлер-Ойедеджи
11
Бутлер-Ойедеджи
16
Эдшид
Остались в запасе
Уимблдон
Челтенхэм
33
Никола Цанев
ВР
30
Поль Каламбайи
ЦЗ
30
Kai Jennings
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
5
Owen Bevan
ЦЗ
5
Tom Bradbury
ЦЗ
18
Йован Малкольм
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
28
Джеймс Олайинка
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
30
Поль Каламбайи
ЦЗ
30
Kai Jennings
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
Остались в запасе
5
Owen Bevan
ЦЗ
5
Tom Bradbury
ЦЗ
18
Йован Малкольм
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
28
Джеймс Олайинка
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Уимблдон - Челтенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
Флитвуд
Информация о матче
Главный судья:
Ross Joyce, England
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2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
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