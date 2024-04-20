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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар: обзор матча 20 апреля 2024
Мельбурн Виктори
20.04.2024, суббота, 10:30
Австралия. А-лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Брисбен Роар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельбурн Виктори - Брисбен Роар
Замена
L. Broxham
️️️️
J. Brimmer
86'
Замена
S. Khelifi
️️️️
Д. Арзани
86'
84'
Замена
R. Brownlie
️️️️
F. Berenguer
84'
Замена
J. Markovski
️️️️
N. Mileusnić
Желтая карточка
C. Ikonomidis
82'
76'
Замена
L. Zabala
️️️️
A. Burke-Gilroy
Замена
R. Bonevacia
️️️️
F. Monge
68'
Замена
C. Ikonomidis
️️️️
B. Folami
68'
59'
Замена
T. Waddingham
️️️️
T. Gomulka
59'
Замена
J. Lofthouse
️️️️
J. Hingert
Замена
C. Chapman
️️️️
З. Машаш
55'
Красная карточка
Д. Гериа
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельбурн Виктори
2
Джейсон Гериа
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Roderick Miranda
(К)
ЦЗ
3
Adama Traoré
ЦЗ
22
Jake Brimmer
ЦП
18
Fabian Monge
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
1
Пол Иццо
ЦФ
17
Ben Folami
ЦФ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
Брисбен Роар
1
Macklin Freke
ВР
19
Jack Hingert
ЦЗ
5
Tom Aldred
(К)
ЦЗ
5
Кай Труин
ЦЗ
3
Corey Brown
ЦЗ
21
Antonee Burke-Gilroy
ЦЗ
13
Henry Hore
ЦП
8
Jay O'Shea
ЦП
12
Taras Gomulka
ЦП
10
Florin Berenguer
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Мельбурн Виктори
14
Connor Chapman
ЦЗ
6
Leigh Broxham
ЦП
28
Roly Bonevacia
ЦП
17
Salim Khelifi
ЦФ
9
Christopher Ikonomidis
ЦФ
12
Kasey Bos
ЦФ
Брисбен Роар
29
Matt Acton
ВР
32
James Nikolovski
ЦЗ
35
Louis Zabala
ЦЗ
20
Thomas Waddingham
ЦФ
11
Jez Lofthouse
ЦФ
32
Rylan Brownlie
ЦФ
8
Jonas Markovski
ЦФ
4-4-3
2
Гериа
21
3
3
Да Силва
22
15
Арзани
29
Машаш
18
10
Форнароли
17
1
Иццо
3-2-4-1
1
5
Труин
3
21
19
5
8
12
10
13
10
29
Машаш
14
14
29
Машаш
22
6
6
22
18
28
28
18
15
Арзани
17
17
15
Арзани
17
9
9
17
21
35
35
21
12
20
20
12
19
11
11
19
10
32
32
10
10
8
8
10
Остались в запасе
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар
12
Kasey Bos
ЦФ
29
Matt Acton
ВР
32
James Nikolovski
ЦЗ
Главный тренер
Росс Алоизи
Остались в запасе
12
Kasey Bos
ЦФ
Остались в запасе
29
Matt Acton
ВР
32
James Nikolovski
ЦЗ
Главный тренер
Росс Алоизи
Статистика матча Мельбурн Виктори - Брисбен Роар
1
1
Всего ударов по воротам
8
22
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
0
13
Нарушения
10
9
Офсайды
1
5
Количество передач
404
582
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
3
12
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
18
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Информация о матче
Главный судья:
Jack Morgan, Australia
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
Новости команд
Все
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
«Манчестер Сити» пополнился хавбеком из Австралии
2015.10.26 19:06
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