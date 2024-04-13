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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс: обзор матча 13 апреля 2024
Сидней
13.04.2024, суббота, 12:45
Австралия. А-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Вестерн Сидней Уондерерс
72'
Фабио
90+8'
J. Kucharski
90+5'
Z. Sapsford
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс
ГОЛ! 2:1!
J. Kucharski
Пас отдал
A. Caceres
90'
+8
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Z. Sapsford
Пас отдал
A. Simmons
Замена
M. Glasson
️️️️
Фабио
90'
+5
Желтая карточка
R. Grant
90'
+2
88'
Желтая карточка
A. Simmons
Желтая карточка
Д. Кинг
88'
Замена
J. Kucharski
️️️️
M. Burgess
79'
ГОЛ! 1:0!
Фабио
72'
68'
Замена
M. Younis
️️️️
M. Antonsson
68'
Замена
С. Киттель
️️️️
M. Ninković
58'
Замена
G. Cléúr
️️️️
T. Beadling
46'
Замена
T. Russell
️️️️
J. Clisby
21'
Замена
Z. Sapsford
️️️️
Б. Боррелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сидней
30
Эндрю Редмэйн
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
23
Rhyan Grant
ЦЗ
14
Hayden Matthews
ЦП
6
Corey Hollman
ЦП
26
Luke Brattan
(К)
ЦП
14
Max Burgess
ЦП
10
Anthony Caceres
ЦП
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Вестерн Сидней Уондерерс
20
Лоуренс Томас
ВР
6
Марсело
(К)
ЦЗ
31
Aidan Simmons
ЦЗ
19
Jack Clisby
ЦЗ
12
Oscar Priestman
ЦП
25
Joshua Brillante
ЦП
10
Miloš Ninković
ЦП
20
Дилан Пиериас
ПВ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
26
Thomas Beadling
ЦФ
14
Marcus Antonsson
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Сидней
1
Adam Pavlesic
ВР
3
Aaron Gurd
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
22
Nathan Amanatidis
ЦФ
19
Mitchell Glasson
ЦФ
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
Вестерн Сидней Уондерерс
1
Daniel Margush
ВР
24
N. Barrie
ЦЗ
13
Tate Russell
ЦЗ
2
Gabriel Cléúr
ЦЗ
9
Zachary Sapsford
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
21
Marcus Younis
ЦФ
2-5-3
30
Редмэйн
16
Кинг
23
6
26
14
10
14
90
Фабио
11
Лолли
15
3-3-1-3
20
Томас
6
Марсело
31
19
12
25
10
20
Пиериас
14
26
26
Боррелло
90
Фабио
19
19
90
Фабио
14
9
9
14
19
13
13
19
26
2
2
26
26
Боррелло
9
9
26
Боррелло
10
8
Киттель
8
Киттель
10
14
21
21
14
Остались в запасе
Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
1
Adam Pavlesic
ВР
3
Aaron Gurd
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
22
Nathan Amanatidis
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
24
N. Barrie
ЦЗ
1
Daniel Margush
ВР
Главный тренер
Марк Рудан
Остались в запасе
1
Adam Pavlesic
ВР
3
Aaron Gurd
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
22
Nathan Amanatidis
ЦФ
Остались в запасе
24
N. Barrie
ЦЗ
1
Daniel Margush
ВР
Главный тренер
Стив Корица
Главный тренер
Марк Рудан
Статистика матча Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс
2
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
10
2
Нарушения
8
6
Офсайды
2
3
Количество передач
506
345
Сейвы
2
7
Точность передач %
79
69
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Allianz Stadium, Sydney
Новости команд
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Сидней
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