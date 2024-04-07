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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Перт Глори - Аделаида Юнайтед
Перт Глори - Аделаида Юнайтед: обзор матча 07 апреля 2024
Перт Глори
07.04.2024, воскресенье, 10:00
Австралия. А-лига, 23 тур
2 : 4
Завершен
Аделаида Юнайтед
22'
A. Taggart
27'
A. Taggart
30'
H. Ibusuki
41'
Z. Clough
45+6'
S. Mauk
50'
H. Ibusuki
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Перт Глори - Аделаида Юнайтед
Желтая карточка
J. Carluccio
88'
87'
Замена
L. Jovanovic
️️️️
H. Ibusuki
86'
Желтая карточка
Х. Лопес
72'
Замена
J. Yull
️️️️
S. Mauk
66'
Замена
R. Tunnicliffe
️️️️
E. Alagich
66'
Замена
B. Halloran
️️️️
Z. Clough
Замена
D. Williams
️️️️
M. Amini
57'
Замена
D. Lachman
️️️️
A. Susnjar
57'
Замена
J. Carluccio
️️️️
B. Kamau
57'
Желтая карточка
J. Rawlins
55'
50'
ГОЛ! 2:4!
H. Ibusuki
Пас отдал
S. Mauk
46'
Замена
H. Van der Saag
️️️️
B. Warland
Замена
J. Rawlins
️️️️
J. Koutroumbis
46'
45'
+6
ГОЛ! 2:3!
S. Mauk
Пас отдал
Н. Иранкунда
41'
ГОЛ! 2:2!
Z. Clough
Пас отдал
Н. Иранкунда
Желтая карточка
A. Susnjar
39'
30'
ГОЛ! 2:1!
H. Ibusuki
Пас отдал
R. Kitto
ГОЛ! 2:0!
A. Taggart
Пас отдал
D. Bennie
27'
ГОЛ! 1:0!
A. Taggart
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перт Глори
20
Oliver Sail
ВР
2
Riley Warland
ЦЗ
22
Johnny Koutroumbis
ЦЗ
15
Aleksandar Susnjar
ЦЗ
21
Kaelan Andrew Moore Majekodunmi
ЦЗ
20
T. Ostler
ЦП
8
Mustafa Amini
ЦП
20
Giordano Colli
ЦП
77
D. Bennie
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
22
Adam Taggart
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Аделаида Юнайтед
1
James Delianov
ВР
4
Nick Ansell
ЦЗ
4
Ben Warland
ЦЗ
7
Ryan Kitto
(К)
ЦЗ
19
Нестори Иранкунда
ЛВ
10
Zach Clough
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
6
Stefan Mauk
ЦП
55
Ethan Alagich
ЦП
8
Isaías
ЦП
9
Hiroshi Ibusuki
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Перт Глори
13
Cameron Cook
ВР
17
J. Carluccio
ЦЗ
23
Joshua Rawlins
ЦЗ
9
D. Williams
ЦФ
29
Darryl Lachman
ЦФ
31
Joel Anasmo
ЦФ
Аделаида Юнайтед
40
Ethan Cox
ВР
17
Harry Van der Saag
ЦЗ
22
Ryan Tunnicliffe
ЦП
12
Jonny Yull
ЦП
27
Ben Halloran
ЦФ
99
Musa Toure
ЦФ
9
Luka Jovanovic
ЦФ
4-3-3
20
2
15
21
22
20
8
20
22
77
77
3-5-1-1
1
4
4
7
10
6
55
8
21
Лопес
19
Иранкунда
9
77
17
17
77
8
9
9
8
22
23
23
22
15
29
29
15
4
17
17
4
55
22
22
55
6
12
12
6
10
27
27
10
9
9
9
9
Остались в запасе
Перт Глори
Аделаида Юнайтед
13
Cameron Cook
ВР
31
Joel Anasmo
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
40
Ethan Cox
ВР
99
Musa Toure
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Остались в запасе
13
Cameron Cook
ВР
31
Joel Anasmo
ЦФ
Остались в запасе
40
Ethan Cox
ВР
99
Musa Toure
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Главный тренер
Карл Вирт
Статистика матча Перт Глори - Аделаида Юнайтед
3
1
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
10
Нарушения
7
5
Количество передач
369
436
Сейвы
5
2
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Матчи команд
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, 25 тур
Сидней
0 : 0
18.04.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 24 тур
Перт Глори
3 : 1
12.04.2026
Макартур
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Аделаида Юнайтед
0 : 3
15.05.2026
Окленд
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Окленд
1 : 1
09.05.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 26 тур
Мельбурн Сити
1 : 2
26.04.2026
Аделаида Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Adam Bavcar, Australia
Стадион:
ХБФ Парк
Новости команд
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Перт Глори
Аделаида Юнайтед
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2023.11.14 13:58
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Гризманн поддержал первого открытого гея в футболе: «Горжусь тобой»
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