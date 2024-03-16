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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс: обзор матча 16 марта 2024
Перт Глори
16.03.2024, суббота, 11:45
Австралия. А-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Вестерн Сидней Уондерерс
45+2'
A. Taggart
11'
Б. Боррелло
83'
L. Brook
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс
90'
Замена
N. Blair
️️️️
С. Киттель
85'
Желтая карточка
Марсело
Замена
J. Koutroumbis
️️️️
J. Rawlins
85'
83'
ГОЛ! 1:2!
L. Brook
82'
Замена
D. Scicluna
️️️️
J. Clisby
Замена
T. Ostler
️️️️
M. Amini
66'
60'
Замена
L. Brook
️️️️
Б. Боррелло
60'
Замена
N. Milanovic
️️️️
M. Ninković
46'
Замена
T. Beadling
️️️️
A. Bonetig
Замена
J. Gorman
️️️️
S. Colakovski
46'
45'
+3
Желтая карточка
Б. Боррелло
ГОЛ! 1:1!
A. Taggart
Пас отдал
G. Colli
45'
+2
40'
Желтая карточка
Л. Томас
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Боррелло
Пас отдал
С. Киттель
2'
Желтая карточка
A. Simmons
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перт Глори
20
Oliver Sail
ВР
2
Riley Warland
ЦЗ
23
Joshua Rawlins
ЦЗ
21
Kaelan Andrew Moore Majekodunmi
ЦЗ
20
Giordano Colli
ЦП
8
Mustafa Amini
ЦП
9
D. Williams
ЦФ
7
S. Colakovski
ЦФ
77
D. Bennie
ЦФ
22
Adam Taggart
(К)
ЦФ
29
Darryl Lachman
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Вестерн Сидней Уондерерс
20
Лоуренс Томас
ВР
6
Alex Bonetig
ЦЗ
6
Марсело
(К)
ЦЗ
19
Jack Clisby
ЦЗ
31
Aidan Simmons
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
10
Miloš Ninković
ЦП
12
Oscar Priestman
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
14
Marcus Antonsson
ЦФ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Перт Глори
13
Cameron Cook
ВР
22
Johnny Koutroumbis
ЦЗ
20
T. Ostler
ЦП
41
Aiki Tsukamoto
ЦП
31
Joel Anasmo
ЦФ
27
Jayden Gorman
ЦФ
Вестерн Сидней Уондерерс
1
Daniel Margush
ВР
8
Dylan Scicluna
ЦП
14
Nicolas Milanovic
ЦП
77
Lachlan Brook
ЦП
20
Дилан Пиериас
ПВ
26
Thomas Beadling
ЦФ
19
Alexander Badolato
ЦФ
9
Nathanael Blair
ЦФ
3-2-5
20
2
23
21
20
8
7
29
22
77
9
4-1-3-2
20
Томас
6
Марсело
19
31
6
20
Хендрикс
10
12
8
Киттель
26
Боррелло
14
8
20
20
8
23
22
22
23
7
27
27
7
19
8
8
19
10
14
14
10
26
Боррелло
77
77
26
Боррелло
6
26
26
6
8
Киттель
9
9
8
Киттель
Остались в запасе
Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс
13
Cameron Cook
ВР
41
Aiki Tsukamoto
ЦП
31
Joel Anasmo
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
1
Daniel Margush
ВР
20
Дилан Пиериас
ПВ
19
Alexander Badolato
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Остались в запасе
13
Cameron Cook
ВР
41
Aiki Tsukamoto
ЦП
31
Joel Anasmo
ЦФ
Остались в запасе
1
Daniel Margush
ВР
20
Дилан Пиериас
ПВ
19
Alexander Badolato
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Главный тренер
Марк Рудан
Статистика матча Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс
4
Всего ударов по воротам
22
15
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
14
9
Нарушения
11
8
Офсайды
1
0
Количество передач
394
473
Сейвы
6
5
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, 25 тур
Сидней
0 : 0
18.04.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 24 тур
Перт Глори
3 : 1
12.04.2026
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Информация о матче
Главный судья:
Шон Эванс
Стадион:
ХБФ Парк
Новости команд
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Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс
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1
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2019.07.07 17:17
Товарищеский матч. «Челси» победил австралиийский клуб, 17-летний Сатпаев забил гол
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2025.09.16 11:41
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