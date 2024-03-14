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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори: обзор матча 14 марта 2024
Вестерн Юнайтед
14.03.2024, четверг, 11:00
Австралия. А-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Мельбурн Виктори
43'
D. Penha
90'
B. Garuccio
70'
B. Folami
79'
C. Ikonomidis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори
ГОЛ! 2:2!
B. Garuccio
Пас отдал
D. Penha
90'
79'
ГОЛ! 1:2!
C. Ikonomidis
Замена
Н. Рукавица
️️️️
M. Ruhs
76'
72'
Желтая карточка
R. Miranda
Желтая карточка
J. Risdon
72'
70'
ГОЛ! 1:1!
B. Folami
Пас отдал
Б. Форнароли
67'
Замена
B. Folami
️️️️
Н. Велупиллай
67'
Замена
C. Ikonomidis
️️️️
З. Машаш
59'
Замена
R. Bonevacia
️️️️
J. Brimmer
59'
Замена
Д. Арзани
️️️️
S. Khelifi
Замена
R. Danzaki
️️️️
M. Grimaldi
59'
Пенальти не реализован!
M. Ruhs
56'
53'
Желтая карточка
S. Khelifi
ГОЛ! 1:0!
D. Penha
Пас отдал
B. Garuccio
43'
Желтая карточка
T. Imai
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерн Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
19
Joshua Risdon
(К)
ЦЗ
17
Ben Garuccio
ЦЗ
2
James Donachie
ЦЗ
2
Tomoki Imai
ЦЗ
11
Лахлан Уэльс
ЛВ
25
Daniel Penha
ЦП
14
Matthew Grimaldi
ЦП
32
Angus Thurgate
ЦП
21
Sebastian Pasquali
ЦП
19
Michael Ruhs
ЦФ
Мельбурн Виктори
14
Connor Chapman
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Roderick Miranda
(К)
ЦЗ
2
Джейсон Гериа
ЦЗ
8
Jordi Valadon
ЦЗ
22
Jake Brimmer
ЦП
17
Нишан Велупиллай
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
17
Salim Khelifi
ЦФ
1
Пол Иццо
ЦФ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
Вестерн Юнайтед
70
Michael Vonja
ВР
22
Kane Vidmar
ЦЗ
43
Khoder Kaddour
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
77
Riku Danzaki
ЦП
10
Steven Lustica
ЦП
37
Luke Vickery
ЦФ
Мельбурн Виктори
40
Christian Siciliano
ВР
28
Roly Bonevacia
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
17
Ben Folami
ЦФ
9
Christopher Ikonomidis
ЦФ
12
Kasey Bos
ЦФ
4-4-1-1
1
19
2
2
17
25
32
21
14
11
Уэльс
19
3-2-3-3
21
2
Гериа
8
14
3
Да Силва
22
17
Велупиллай
29
Машаш
10
Форнароли
1
Иццо
17
19
13
Рукавица
13
Рукавица
19
14
77
77
14
22
28
28
22
17
15
Арзани
15
Арзани
17
17
Велупиллай
17
17
17
Велупиллай
29
Машаш
9
9
29
Машаш
Остались в запасе
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори
70
Michael Vonja
ВР
22
Kane Vidmar
ЦЗ
43
Khoder Kaddour
ЦЗ
10
Steven Lustica
ЦП
37
Luke Vickery
ЦФ
40
Christian Siciliano
ВР
12
Kasey Bos
ЦФ
Остались в запасе
70
Michael Vonja
ВР
22
Kane Vidmar
ЦЗ
43
Khoder Kaddour
ЦЗ
10
Steven Lustica
ЦП
37
Luke Vickery
ЦФ
Остались в запасе
40
Christian Siciliano
ВР
12
Kasey Bos
ЦФ
Статистика матча Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори
2
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
6
Нарушения
16
13
Офсайды
0
1
Количество передач
458
478
Сейвы
0
3
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
24.05.2025
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Вестерн Юнайтед
0 : 3
16.05.2025
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Elimination Finals
Вестерн Юнайтед
3 : 2
09.05.2025
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 29 тур
Вестерн Юнайтед
4 : 2
03.05.2025
Окленд
Австралия. А-лига, 28 тур
Вестерн Юнайтед
1 : 0
27.04.2025
Сидней
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Shane Skinner, Australia
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
Новости команд
Все
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
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