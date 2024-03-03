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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори: обзор матча 03 марта 2024
Брисбен Роар
03.03.2024, воскресенье, 09:00
Австралия. А-лига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Мельбурн Виктори
23'
M. Rojas
56'
M. Rojas
70'
T. Waddingham
35'
З. Машаш
86'
R. Bonevacia
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брисбен Роар - Мельбурн Виктори
Желтая карточка
K. Jelacic
90'
Замена
J. Markovski
️️️️
T. Waddingham
87'
86'
ГОЛ! 3:2!
R. Bonevacia
Пас отдал
B. Folami
82'
Замена
F. Monge
️️️️
J. Brimmer
74'
Замена
C. Ikonomidis
️️️️
З. Машаш
74'
Замена
Н. Велупиллай
️️️️
S. Khelifi
ГОЛ! 3:1!
T. Waddingham
70'
67'
Замена
B. Folami
️️️️
Д. Арзани
Замена
A. Majok
️️️️
M. Rojas
67'
66'
Замена
R. Bonevacia
️️️️
R. Teague
Желтая карточка
A. Burke-Gilroy
62'
Замена
J. O'Shea
️️️️
J. Caletti
57'
Замена
N. Mileusnić
️️️️
F. Berenguer
57'
ГОЛ! 2:1!
M. Rojas
Пас отдал
K. Jelacic
56'
Желтая карточка
H. Hore
39'
35'
ГОЛ! 1:1!
З. Машаш
Пас отдал
A. Traoré
ГОЛ! 1:0!
M. Rojas
23'
15'
Желтая карточка
Д. Гериа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брисбен Роар
1
Macklin Freke
ВР
21
Antonee Burke-Gilroy
ЦЗ
5
Кай Труин
ЦЗ
5
Tom Aldred
(К)
ЦЗ
19
Jack Hingert
ЦЗ
23
Keegan Jelacic
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
6
Joe Caletti
ЦП
10
Florin Berenguer
ЦП
21
Marco Rojas
ЦФ
20
Thomas Waddingham
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Мельбурн Виктори
2
Джейсон Гериа
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Connor Chapman
ЦЗ
3
Adama Traoré
ЦЗ
22
Jake Brimmer
(К)
ЦП
8
Ryan Teague
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
1
Пол Иццо
ЦФ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
Брисбен Роар
29
Matt Acton
ВР
3
Corey Brown
ЦЗ
35
Louis Zabala
ЦЗ
99
Ayom Majok
ЦП
8
Jay O'Shea
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
8
Jonas Markovski
ЦФ
Мельбурн Виктори
40
Christian Siciliano
ВР
16
Stefan Nigro
ЦЗ
18
Fabian Monge
ЦП
28
Roly Bonevacia
ЦП
17
Нишан Велупиллай
ЦП
17
Ben Folami
ЦФ
9
Christopher Ikonomidis
ЦФ
4-4-2
1
21
5
19
5
Труин
23
6
10
13
20
21
4-4-3
3
Да Силва
14
3
2
Гериа
8
29
Машаш
15
Арзани
22
17
10
Форнароли
1
Иццо
21
99
99
21
6
8
8
6
10
10
10
10
20
8
8
20
22
18
18
22
8
28
28
8
17
17
Велупиллай
17
Велупиллай
17
15
Арзани
17
17
15
Арзани
29
Машаш
9
9
29
Машаш
Остались в запасе
Брисбен Роар
Мельбурн Виктори
29
Matt Acton
ВР
3
Corey Brown
ЦЗ
35
Louis Zabala
ЦЗ
Главный тренер
Росс Алоизи
40
Christian Siciliano
ВР
16
Stefan Nigro
ЦЗ
Остались в запасе
29
Matt Acton
ВР
3
Corey Brown
ЦЗ
35
Louis Zabala
ЦЗ
Остались в запасе
40
Christian Siciliano
ВР
16
Stefan Nigro
ЦЗ
Главный тренер
Росс Алоизи
Статистика матча Брисбен Роар - Мельбурн Виктори
3
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
11
Офсайды
1
1
Количество передач
507
427
Сейвы
3
5
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Elder, Australia
Стадион:
Suncorp Stadium, Brisbane
Новости команд
Все
Брисбен Роар
Мельбурн Виктори
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
«Манчестер Сити» пополнился хавбеком из Австралии
2015.10.26 19:06
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
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