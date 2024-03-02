Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австралия. А-лига
Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней: обзор матча 02 марта 2024
Вестерн Сидней Уондерерс
02.03.2024, суббота, 11:45
Австралия. А-лига, 19 тур
1 : 4
Завершен
Сидней
72'
Д. Гирдвуд-Райх (АГ)
3'
R. Grant
7'
Фабио (П)
50'
Р. Мак
59'
Фабио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней
87'
Замена
M. Scarcella
️️️️
C. Hollman
79'
Замена
J. Kucharski
️️️️
M. Burgess
79'
Замена
M. Glasson
️️️️
Р. Мак
79'
Замена
N. Amanatidis
️️️️
Фабио
76'
Желтая карточка
C. Hollman
74'
Желтая карточка
Д. Гирдвуд-Райх
ГОЛ в свои ворота! 1:4!
Д. Гирдвуд-Райх
72'
66'
Желтая карточка
M. Burgess
Замена
Z. Sapsford
️️️️
С. Киттель
64'
Замена
D. Scicluna
️️️️
J. Clisby
64'
59'
ГОЛ! 0:4!
Фабио
Замена
Д. Пиериас
️️️️
N. Milanovic
56'
Замена
T. Beadling
️️️️
A. Bonetig
56'
50'
ГОЛ! 0:3!
Р. Мак
Пас отдал
C. Hollman
46'
Замена
G. Lacerda
️️️️
H. Matthews
44'
Желтая карточка
H. Matthews
Желтая карточка
J. Clisby
36'
7'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Фабио
3'
ГОЛ! 0:1!
R. Grant
Пас отдал
Д. Лолли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерн Сидней Уондерерс
1
Daniel Margush
ВР
6
Alex Bonetig
ЦЗ
6
Марсело
(К)
ЦЗ
19
Jack Clisby
ЦЗ
31
Aidan Simmons
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
77
Lachlan Brook
ЦП
14
Nicolas Milanovic
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
19
Alexander Badolato
ЦФ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Сидней
30
Эндрю Редмэйн
ВР
23
Rhyan Grant
(К)
ЦЗ
3
Джейк Гирдвуд-Райх
ЦЗ
4
Jordan Courtney-Perkins
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
14
Max Burgess
ЦП
14
Hayden Matthews
ЦП
10
Anthony Caceres
ЦП
6
Corey Hollman
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Вестерн Сидней Уондерерс
30
Taiga Harper
ВР
9
Zachary Sapsford
ЦП
12
Oscar Priestman
ЦП
8
Dylan Scicluna
ЦП
10
Miloš Ninković
ЦП
20
Дилан Пиериас
ПВ
26
Thomas Beadling
ЦФ
Сидней
1
Adam Pavlesic
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
6
Matthew Scarcella
ЦП
19
Mitchell Glasson
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
22
Nathan Amanatidis
ЦФ
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
4-1-3-2
1
6
19
31
6
Марсело
20
Хендрикс
77
14
8
Киттель
26
Боррелло
19
3-4-1-2
30
Редмэйн
23
3
Гирдвуд-Райх
4
14
10
6
14
21
Мак
90
Фабио
11
Лолли
8
Киттель
9
9
8
Киттель
19
8
8
19
14
20
Пиериас
20
Пиериас
14
6
26
26
6
6
6
6
6
21
Мак
19
19
21
Мак
14
15
15
14
90
Фабио
22
22
90
Фабио
14
9
9
14
Остались в запасе
Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней
30
Taiga Harper
ВР
12
Oscar Priestman
ЦП
10
Miloš Ninković
ЦП
Главный тренер
Марк Рудан
1
Adam Pavlesic
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
Главный тренер
Стив Корица
Остались в запасе
30
Taiga Harper
ВР
12
Oscar Priestman
ЦП
10
Miloš Ninković
ЦП
Остались в запасе
1
Adam Pavlesic
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
Главный тренер
Марк Рудан
Главный тренер
Стив Корица
Статистика матча Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней
1
4
Всего ударов по воротам
8
20
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
7
Нарушения
6
18
Офсайды
7
0
Количество передач
455
331
Сейвы
4
5
Точность передач %
77
65
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
5
16
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Alexander King, Australia
Стадион:
КоммБанк
Новости команд
Все
Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней
Товарищеский матч. «Челси» победил австралиийский клуб, 17-летний Сатпаев забил гол
28 июля
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
Суд разрешил арестовать экс-вингера «Баварии» и «Ювентуса»
2025.09.17 22:43
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
«Рубин» готов расстаться с пятью игроками
2024.12.24 10:30
1
Товарищеский матч. «Челси» победил австралиийский клуб, 17-летний Сатпаев забил гол
28 июля
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
«Рубин» готов расстаться с пятью игроками
2024.12.24 10:30
1
Мата стал совладельцем американского клуба
2024.11.21 00:12
«Вестерн Сидней» подписал победителя ЧМ и Евро
2024.09.06 23:15
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
Суд разрешил арестовать экс-вингера «Баварии» и «Ювентуса»
2025.09.17 22:43
Дель Пьеро может возглавить Итальянскую федерацию футбола
2024.11.25 09:44
Известный бразильский футболист создал аккаунт на OnlyFans
2024.09.05 08:38
Легендарные футболисты, которые оказались в экзотических лигах – как их вообще туда занесло?
2023.12.20 23:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+