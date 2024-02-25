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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерс
Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерс: обзор матча 25 февраля 2024
Мельбурн Виктори
25.02.2024, воскресенье, 09:00
Австралия. А-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Сентрал Кост Маринерс
48'
R. Teague (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерс
90'
+10
Желтая карточка
S. Roux
90'
+7
Красная карточка
R.
90'
+5
Замена
R.
️️️️
Á. Torres
Красная карточка
J. Valadon
90'
Вторая желтая
R. Miranda
80'
79'
Замена
M. Di Pizio
️️️️
B. Tapp
Замена
C. Ikonomidis
️️️️
Д. Арзани
76'
Замена
J. Valadon
️️️️
R. Teague
76'
Замена
B. Folami
️️️️
S. Khelifi
67'
65'
Желтая карточка
Á. Torres
Желтая карточка
R. Miranda
59'
56'
Желтая карточка
A. Kuol
48'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
R. Teague
Желтая карточка
Д. Арзани
47'
46'
Замена
A. Kuol
️️️️
R. Edmondson
Замена
J. Brimmer
️️️️
F. Monge
46'
Желтая карточка
Д. Гериа
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельбурн Виктори
14
Connor Chapman
ЦЗ
21
Roderick Miranda
(К)
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
2
Джейсон Гериа
ЦЗ
18
Fabian Monge
ЦП
8
Ryan Teague
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
1
Пол Иццо
ЦФ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
Сентрал Кост Маринерс
20
Дэнни Вукович
(К)
ВР
45
Brian Kaltack
ЦЗ
21
Nathan Paull
ЦЗ
15
Storm Roux
ЦЗ
66
Daniel Hall
ЦЗ
4
Joshua Nisbet
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
26
Brad Tapp
ЦП
10
Ángel Torres
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
10
Mikael
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Мельбурн Виктори
40
Christian Siciliano
ВР
8
Jordi Valadon
ЦЗ
6
Leigh Broxham
ЦП
22
Jake Brimmer
ЦП
17
Ben Folami
ЦФ
9
Christopher Ikonomidis
ЦФ
12
Kasey Bos
ЦФ
Сентрал Кост Маринерс
1
Jack Warshawsky
ВР
18
William Wilson
ЦП
37
Bailey Brandtman
ЦП
10
Miguel Di Pizio
ЦП
22
Ronald
ЦФ
27
Jing Lual
ЦФ
45
Alou Kuol
ЦФ
4-4-3
14
3
Да Силва
2
Гериа
21
18
15
Арзани
29
Машаш
8
17
10
Форнароли
1
Иццо
4-4-2
20
Вукович
21
15
66
45
16
Балар
26
10
4
10
27
8
8
8
8
18
22
22
18
17
17
17
17
15
Арзани
9
9
15
Арзани
26
10
10
26
10
22
22
10
27
45
45
27
Остались в запасе
Мельбурн Виктори
Сентрал Кост Маринерс
40
Christian Siciliano
ВР
6
Leigh Broxham
ЦП
12
Kasey Bos
ЦФ
1
Jack Warshawsky
ВР
18
William Wilson
ЦП
37
Bailey Brandtman
ЦП
27
Jing Lual
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Остались в запасе
40
Christian Siciliano
ВР
6
Leigh Broxham
ЦП
12
Kasey Bos
ЦФ
Остались в запасе
1
Jack Warshawsky
ВР
18
William Wilson
ЦП
37
Bailey Brandtman
ЦП
27
Jing Lual
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Статистика матча Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерс
3
2
1
3
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
20
11
Офсайды
0
2
Количество передач
492
390
Сейвы
1
1
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
8
7
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
9
8
Матчи команд
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Информация о матче
Главный судья:
Timothy Danaskos, Australia
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
Новости команд
Все
Мельбурн Виктори
Сентрал Кост Маринерс
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
«Шэньхуа» Слуцкого упустил победу в матче азиатской ЛЧ, ведя 2:0 к 75-й минуте
2024.11.05 13:12
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
«Шэньхуа» Слуцкого упустил победу в матче азиатской ЛЧ, ведя 2:0 к 75-й минуте
2024.11.05 13:12
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