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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори: обзор матча 23 декабря 2023
Мельбурн Сити
23.12.2023, суббота, 11:45
Австралия. А-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Мельбурн Виктори
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори
87'
Замена
L. Broxham
️️️️
R. Teague
87'
Замена
C. Ikonomidis
️️️️
З. Машаш
Замена
A. Lopane
️️️️
S. Ugarković
84'
78'
Замена
E. Adams
️️️️
Д. Арзани
77'
Замена
C. Chapman
️️️️
Д. Гериа
Замена
B. Mazzeo
️️️️
М. Яколиш
76'
72'
Замена
F. Lino
️️️️
A. Traoré
65'
Замена
Н. Велупиллай
️️️️
B. Folami
59'
Желтая карточка
R. Miranda
45'
Желтая карточка
З. Машаш
Желтая карточка
А. Бехич
45'
Желтая карточка
Т. Арслан
28'
Желтая карточка
М. Яколиш
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельбурн Сити
1
Jamie Young
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
6
Curtis Good
ЦЗ
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
25
Callum Talbot
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
6
Steven Ugarković
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
9
Джейми Макларен
(К)
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Мельбурн Виктори
2
Джейсон Гериа
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Roderick Miranda
(К)
ЦЗ
3
Adama Traoré
ЦЗ
22
Jake Brimmer
ЦП
8
Ryan Teague
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
1
Пол Иццо
ЦФ
17
Ben Folami
ЦФ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
Мельбурн Сити
33
Патрик Бич
ВР
3
Scott Galloway
ЦЗ
4
Nuno Reis
ЦЗ
9
Max Caputo
ЦП
17
Terry Antonis
ЦП
21
Alessandro Lopane
ЦП
20
Benjamin Mazzeo
ЦФ
Мельбурн Виктори
40
Christian Siciliano
ВР
14
Connor Chapman
ЦЗ
18
Franco Lino
ЦЗ
6
Leigh Broxham
ЦП
17
Нишан Велупиллай
ЦП
9
Christopher Ikonomidis
ЦФ
20
Eli Adams
ЦФ
4-2-2-2
1
16
Бехич
26
25
6
30
Арслан
6
44
Яколиш
29
Сахи
19
Натель
9
Макларен
4-4-3
3
Да Силва
21
3
2
Гериа
8
15
Арзани
29
Машаш
22
10
Форнароли
17
1
Иццо
6
21
21
6
44
Яколиш
20
20
44
Яколиш
2
Гериа
14
14
2
Гериа
3
18
18
3
8
6
6
8
17
17
Велупиллай
17
Велупиллай
17
29
Машаш
9
9
29
Машаш
15
Арзани
20
20
15
Арзани
Остались в запасе
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори
33
Патрик Бич
ВР
3
Scott Galloway
ЦЗ
4
Nuno Reis
ЦЗ
9
Max Caputo
ЦП
17
Terry Antonis
ЦП
Главный тренер
Радо Видошич
40
Christian Siciliano
ВР
Остались в запасе
33
Патрик Бич
ВР
3
Scott Galloway
ЦЗ
4
Nuno Reis
ЦЗ
9
Max Caputo
ЦП
17
Terry Antonis
ЦП
Остались в запасе
40
Christian Siciliano
ВР
Главный тренер
Радо Видошич
Статистика матча Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори
3
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
10
12
Офсайды
1
0
Количество передач
486
392
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
1
5
Удары из-за пределов штрафной
7
8
Матчи команд
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Перт Глори
- : -
11.12.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
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