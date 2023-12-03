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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Сентрал Кост Маринерс - Мельбурн Виктори
Сентрал Кост Маринерс - Мельбурн Виктори: обзор матча 03 декабря 2023
Сентрал Кост Маринерс
03.12.2023, воскресенье, 07:00
Австралия. А-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Мельбурн Виктори
16'
A. Kuol
73'
Á. Torres (П)
45+1'
Б. Форнароли
52'
Н. Велупиллай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сентрал Кост Маринерс - Мельбурн Виктори
Замена
H. Steele
️️️️
М. Балар
79'
Замена
M.
️️️️
S. Roux
79'
77'
Замена
J. Inserra
️️️️
Н. Велупиллай
77'
Замена
B. Folami
️️️️
F. Lino
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Á. Torres
73'
Замена
M. Di Pizio
️️️️
M. Túlio
70'
69'
Замена
Д. Арзани
️️️️
C. Ikonomidis
68'
Желтая карточка
R. Miranda
62'
Замена
F. Monge
️️️️
J. Brimmer
62'
Замена
R. Marchán
️️️️
R. Teague
Замена
C. Theoharous
️️️️
W. Wilson
57'
Замена
J. Lual
️️️️
A. Kuol
57'
Желтая карточка
B. Kaltack
56'
52'
ГОЛ! 1:2!
Н. Велупиллай
Пас отдал
J. Brimmer
Желтая карточка
М. Балар
49'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Б. Форнароли
ГОЛ! 1:0!
A. Kuol
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сентрал Кост Маринерс
20
Дэнни Вукович
(К)
ВР
15
Storm Roux
ЦЗ
66
Daniel Hall
ЦЗ
45
Brian Kaltack
ЦЗ
5
Jacob Farrell
ЦЗ
10
Ángel Torres
ЦП
4
Joshua Nisbet
ЦП
11
Marco Túlio
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
18
William Wilson
ЦП
45
Alou Kuol
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Мельбурн Виктори
18
Franco Lino
ЦЗ
21
Roderick Miranda
(К)
ЦЗ
14
Connor Chapman
ЦЗ
16
Stefan Nigro
ЦЗ
8
Ryan Teague
ЦП
22
Jake Brimmer
ЦП
17
Нишан Велупиллай
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
1
Пол Иццо
ЦФ
9
Christopher Ikonomidis
ЦФ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
Сентрал Кост Маринерс
1
Jack Warshawsky
ВР
26
Brad Tapp
ЦП
7
Christian Theoharous
ЦП
16
Harrison Steele
ЦП
10
Miguel Di Pizio
ЦП
27
Jing Lual
ЦФ
10
Mikael
ЦФ
Мельбурн Виктори
40
Christian Siciliano
ВР
15
Matthew Bozinovski
ЦЗ
16
Joshua Inserra
ЦЗ
15
Даниэль Арзани
ЦП
18
Fabian Monge
ЦП
6
Rai Marchán
ЦП
17
Ben Folami
ЦФ
4-5-1
20
Вукович
15
45
5
66
4
11
16
Балар
18
10
45
4-4-3
21
14
16
18
22
17
Велупиллай
29
Машаш
8
10
Форнароли
9
1
Иццо
18
7
7
18
16
Балар
16
16
16
Балар
11
10
10
11
45
27
27
45
15
10
10
15
17
Велупиллай
16
16
17
Велупиллай
9
15
Арзани
15
Арзани
9
22
18
18
22
8
6
6
8
18
17
17
18
Остались в запасе
Сентрал Кост Маринерс
Мельбурн Виктори
1
Jack Warshawsky
ВР
26
Brad Tapp
ЦП
Главный тренер
Марк Джексон
40
Christian Siciliano
ВР
15
Matthew Bozinovski
ЦЗ
Остались в запасе
1
Jack Warshawsky
ВР
26
Brad Tapp
ЦП
Остались в запасе
40
Christian Siciliano
ВР
15
Matthew Bozinovski
ЦЗ
Главный тренер
Марк Джексон
Статистика матча Сентрал Кост Маринерс - Мельбурн Виктори
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Alexander King, Australia
Стадион:
Сентрал Кост Стэдиум
Новости команд
Все
Сентрал Кост Маринерс
Мельбурн Виктори
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
«Шэньхуа» Слуцкого упустил победу в матче азиатской ЛЧ, ведя 2:0 к 75-й минуте
2024.11.05 13:12
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
«Шэньхуа» Слуцкого упустил победу в матче азиатской ЛЧ, ведя 2:0 к 75-й минуте
2024.11.05 13:12
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
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