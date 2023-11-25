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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс: обзор матча 25 ноября 2023
Сидней
25.11.2023, суббота, 11:45
Австралия. А-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Вестерн Сидней Уондерерс
72'
Z. Sapsford
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс
90'
Замена
D. Scicluna
️️️️
M. Antonsson
Желтая карточка
J. Courtney-Perkins
89'
82'
Замена
M. Younis
️️️️
Д. Пиериас
Замена
M. Glasson
️️️️
Д. Гирдвуд-Райх
80'
72'
ГОЛ! 0:1!
Z. Sapsford
Пас отдал
Д. Пиериас
Замена
J. Courtney-Perkins
️️️️
Д. Кинг
69'
Замена
C. Hollman
️️️️
J. Kucharski
69'
Замена
P. Wood
️️️️
Фабио
62'
Замена
R. Grant
️️️️
Z. de Jesus
46'
17'
Замена
Z. Sapsford
️️️️
Б. Боррелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сидней
30
Эндрю Редмэйн
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
21
Zachary de Jesus
ЦЗ
3
Джейк Гирдвуд-Райх
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
10
Anthony Caceres
ЦП
26
Luke Brattan
(К)
ЦП
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Вестерн Сидней Уондерерс
13
Tate Russell
ЦЗ
6
Марсело
(К)
ЦЗ
19
Jack Clisby
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
25
Joshua Brillante
ЦП
14
Nicolas Milanovic
ЦП
20
Дилан Пиериас
ПВ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
14
Marcus Antonsson
ЦФ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
26
Thomas Beadling
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Сидней
1
Adam Pavlesic
ВР
4
Jordan Courtney-Perkins
ЦЗ
23
Rhyan Grant
ЦЗ
6
Matthew Scarcella
ЦП
6
Corey Hollman
ЦП
19
Mitchell Glasson
ЦФ
8
Patrick Wood
ЦФ
Вестерн Сидней Уондерерс
40
Jack Gibson
ВР
4
Doni Grdić
ЦЗ
12
Oscar Priestman
ЦП
8
Dylan Scicluna
ЦП
9
Zachary Sapsford
ЦП
21
Marcus Younis
ЦФ
19
Alexander Badolato
ЦФ
3-2-1-4
30
Редмэйн
16
Кинг
3
Гирдвуд-Райх
21
10
26
21
Мак
15
90
Фабио
9
11
Лолли
3-1-2-1-4
13
6
Марсело
19
20
Хендрикс
25
14
20
Пиериас
26
26
Боррелло
14
20
Томас
16
Кинг
4
4
16
Кинг
21
23
23
21
9
6
6
9
3
Гирдвуд-Райх
19
19
3
Гирдвуд-Райх
90
Фабио
8
8
90
Фабио
14
8
8
14
26
Боррелло
9
9
26
Боррелло
20
Пиериас
21
21
20
Пиериас
Остались в запасе
Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
1
Adam Pavlesic
ВР
6
Matthew Scarcella
ЦП
Главный тренер
Стив Корица
40
Jack Gibson
ВР
4
Doni Grdić
ЦЗ
12
Oscar Priestman
ЦП
19
Alexander Badolato
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Остались в запасе
1
Adam Pavlesic
ВР
6
Matthew Scarcella
ЦП
Остались в запасе
40
Jack Gibson
ВР
4
Doni Grdić
ЦЗ
12
Oscar Priestman
ЦП
19
Alexander Badolato
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Главный тренер
Марк Рудан
Статистика матча Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Elder, Australia
Стадион:
Allianz Stadium, Sydney
Новости команд
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Сидней
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