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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Аделаида Юнайтед - Сидней
Аделаида Юнайтед - Сидней: обзор матча 11 ноября 2023
Аделаида Юнайтед
11.11.2023, суббота, 11:45
Австралия. А-лига, 4 тур
1 : 5
Завершен
Сидней
67'
Z. Clough (П)
4'
Д. Лолли
13'
Д. Лолли
31'
J. Kucharski
44'
J. Kucharski
46'
Фабио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аделаида Юнайтед - Сидней
87'
Замена
M. Scarcella
️️️️
Д. Лолли
73'
Замена
J. Courtney-Perkins
️️️️
Д. Кинг
73'
Замена
M. Glasson
️️️️
Р. Мак
69'
Замена
P. Wood
️️️️
J. Kucharski
Замена
P. Madanha
️️️️
B.
68'
ГОЛ с пенальти! 1:5!
Z. Clough
67'
46'
ГОЛ! 0:5!
Фабио
Пас отдал
Д. Лолли
Замена
M. Toure
️️️️
B. Halloran
46'
Замена
L. Jovanovic
️️️️
H. Ibusuki
46'
Замена
L. Duzel
️️️️
R. Tunnicliffe
46'
44'
ГОЛ! 0:4!
J. Kucharski
Пас отдал
Д. Лолли
31'
ГОЛ! 0:3!
J. Kucharski
Пас отдал
Фабио
Желтая карточка
J. Yull
16'
13'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лолли
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лолли
Пас отдал
J. Kucharski
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аделаида Юнайтед
46
Джо Гаучи
ВР
27
Giuseppe Bovalina
ЦЗ
41
Alexandar Popovic
ЦЗ
4
Nick Ansell
ЦЗ
7
Ryan Kitto
(К)
ЦЗ
12
Jonny Yull
ЦП
11
Bernardo
ЦП
22
Ryan Tunnicliffe
ЦП
10
Zach Clough
ЦП
27
Ben Halloran
ЦФ
9
Hiroshi Ibusuki
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Сидней
30
Эндрю Редмэйн
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
21
Zachary de Jesus
ЦЗ
3
Джейк Гирдвуд-Райх
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
10
Anthony Caceres
ЦП
26
Luke Brattan
(К)
ЦП
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Аделаида Юнайтед
1
James Delianov
ВР
5
Lachlan Barr
ЦЗ
36
Panashe Madanha
ЦЗ
23
Luke Duzel
ЦП
8
Isaías
ЦП
9
Luka Jovanovic
ЦФ
99
Musa Toure
ЦФ
Сидней
1
Adam Pavlesic
ВР
4
Jordan Courtney-Perkins
ЦЗ
3
Aaron Gurd
ЦЗ
6
Corey Hollman
ЦП
6
Matthew Scarcella
ЦП
8
Patrick Wood
ЦФ
19
Mitchell Glasson
ЦФ
4-4-2
46
Гаучи
27
4
7
41
12
22
10
11
9
27
3-2-1-4
30
Редмэйн
21
3
Гирдвуд-Райх
16
Кинг
10
26
21
Мак
90
Фабио
11
Лолли
15
9
11
36
36
11
22
23
23
22
9
9
9
9
27
99
99
27
16
Кинг
4
4
16
Кинг
11
Лолли
6
6
11
Лолли
9
8
8
9
21
Мак
19
19
21
Мак
Остались в запасе
Аделаида Юнайтед
Сидней
1
James Delianov
ВР
5
Lachlan Barr
ЦЗ
8
Isaías
ЦП
Главный тренер
Карл Вирт
1
Adam Pavlesic
ВР
3
Aaron Gurd
ЦЗ
6
Corey Hollman
ЦП
Главный тренер
Стив Корица
Остались в запасе
1
James Delianov
ВР
5
Lachlan Barr
ЦЗ
8
Isaías
ЦП
Остались в запасе
1
Adam Pavlesic
ВР
3
Aaron Gurd
ЦЗ
6
Corey Hollman
ЦП
Главный тренер
Карл Вирт
Главный тренер
Стив Корица
Статистика матча Аделаида Юнайтед - Сидней
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Аделаида Юнайтед
0 : 3
15.05.2026
Окленд
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Окленд
1 : 1
09.05.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 26 тур
Мельбурн Сити
1 : 2
26.04.2026
Аделаида Юнайтед
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Адам Керси
Стадион:
Coopers Stadium, Adelaide
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