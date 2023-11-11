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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори: обзор матча 11 ноября 2023
Вестерн Сидней Уондерерс
11.11.2023, суббота, 09:30
Австралия. А-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Перт Глори
50'
J. Clisby
57'
T. Russell
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори
Замена
M. Ninković
️️️️
M. Antonsson
82'
Замена
Z. Sapsford
️️️️
L. Brook
82'
79'
Замена
R. Warland
️️️️
A. Susnjar
79'
Замена
T. Ostler
️️️️
J. Koutroumbis
Замена
D. Scicluna
️️️️
T. Russell
72'
59'
Замена
A. Zimarino
️️️️
D. Williams
59'
Замена
J. Gorman
️️️️
S. Khelifi
ГОЛ! 2:0!
T. Russell
57'
ГОЛ! 1:0!
J. Clisby
Пас отдал
J. Brillante
50'
14'
Замена
S. Colakovski
️️️️
B. Kamau
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерн Сидней Уондерерс
13
Tate Russell
ЦЗ
6
Марсело
(К)
ЦЗ
19
Jack Clisby
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
14
Nicolas Milanovic
ЦП
25
Joshua Brillante
ЦП
77
Lachlan Brook
ЦП
20
Лоуренс Томас
ЦФ
26
Thomas Beadling
ЦФ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
14
Marcus Antonsson
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Перт Глори
13
Cameron Cook
ВР
22
Johnny Koutroumbis
ЦЗ
5
Марк Биверс
(К)
ЦЗ
15
Aleksandar Susnjar
ЦЗ
20
Giordano Colli
ЦП
77
D. Bennie
ЦФ
9
D. Williams
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
29
Darryl Lachman
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Вестерн Сидней Уондерерс
40
Jack Gibson
ВР
4
Doni Grdić
ЦЗ
8
Dylan Scicluna
ЦП
12
Oscar Priestman
ЦП
10
Miloš Ninković
ЦП
9
Zachary Sapsford
ЦП
20
Дилан Пиериас
ПВ
Перт Глори
20
Oliver Sail
ВР
2
Riley Warland
ЦЗ
20
T. Ostler
ЦП
7
S. Colakovski
ЦФ
43
Adam Zimarino
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
27
Jayden Gorman
ЦФ
3-1-3-4
13
6
Марсело
19
20
Хендрикс
14
25
77
20
Томас
14
26
Боррелло
26
3-1-5
13
22
5
Биверс
15
20
77
17
29
77
9
13
8
8
13
14
10
10
14
77
9
9
77
77
7
7
77
22
20
20
22
15
2
2
15
9
43
43
9
17
27
27
17
Остались в запасе
Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори
40
Jack Gibson
ВР
4
Doni Grdić
ЦЗ
12
Oscar Priestman
ЦП
20
Дилан Пиериас
ПВ
Главный тренер
Марк Рудан
20
Oliver Sail
ВР
8
Aaron McEneff
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Остались в запасе
40
Jack Gibson
ВР
4
Doni Grdić
ЦЗ
12
Oscar Priestman
ЦП
20
Дилан Пиериас
ПВ
Остались в запасе
20
Oliver Sail
ВР
8
Aaron McEneff
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Главный тренер
Ален Стайчич
Статистика матча Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, 25 тур
Сидней
0 : 0
18.04.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 24 тур
Перт Глори
3 : 1
12.04.2026
Макартур
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Elder, Australia
Стадион:
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Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори
Товарищеский матч. «Челси» победил австралиийский клуб, 17-летний Сатпаев забил гол
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2024.11.21 00:12
Товарищеский матч. «Челси» победил австралиийский клуб, 17-летний Сатпаев забил гол
28 июля
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
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2024.12.24 10:30
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2024.11.21 00:12
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