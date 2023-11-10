Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австралия. А-лига
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс: обзор матча 10 ноября 2023
Мельбурн Виктори
10.11.2023, пятница, 11:45
Австралия. А-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Веллингтон Феникс
14'
R. Teague
41'
Д. Да Силва (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс
89'
Желтая карточка
Т. Пэйн
Замена
F. Lino
️️️️
Д. Гериа
87'
87'
Замена
J. Manuel
️️️️
Б. Краев
Желтая карточка
Д. Гериа
83'
Замена
J. Brimmer
️️️️
Б. Форнароли
75'
Замена
C. Ikonomidis
️️️️
Н. Велупиллай
75'
Замена
R. Marchán
️️️️
F. Monge
63'
Замена
B. Folami
️️️️
Д. Арзани
62'
56'
Замена
D. Ball
️️️️
N. Pennington
56'
Замена
Б. Олд
️️️️
M. Al-Taay
41'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Да Силва
18'
Желтая карточка
Ф. Сурман
ГОЛ! 1:0!
R. Teague
Пас отдал
Д. Гериа
14'
8'
Желтая карточка
N. Pennington
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельбурн Виктори
2
Джейсон Гериа
ЦЗ
14
Connor Chapman
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
(К)
ЦЗ
16
Stefan Nigro
ЦЗ
18
Fabian Monge
ЦП
8
Ryan Teague
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
17
Нишан Велупиллай
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
1
Пол Иццо
ЦФ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
Веллингтон Феникс
1
Алекс Полсен
ВР
20
Финн Сурман
ЦЗ
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
14
Алекс Руфер
ОП
6
M. Al-Taay
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
4
Тим Пэйн
ЦП
19
Оскар Завада
ЦФ
9
Костас Барбарусес
ЦФ
7
Nicholas Pennington
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Мельбурн Виктори
40
Christian Siciliano
ВР
18
Franco Lino
ЦЗ
6
Leigh Broxham
ЦП
22
Jake Brimmer
ЦП
6
Rai Marchán
ЦП
17
Ben Folami
ЦФ
9
Christopher Ikonomidis
ЦФ
Веллингтон Феникс
30
Alby Kelly-Heald
ВР
3
Сэм Саттон
ЦЗ
11
Бен Олд
ЛВ
15
I. R. Hughes
ЦП
6
Jackson Manuel
ЦП
42
Fergus Gillion
ЦП
10
David Ball
ЦФ
4-5-2
2
Гериа
3
Да Силва
16
14
8
15
Арзани
17
Велупиллай
29
Машаш
18
10
Форнароли
1
Иццо
2-1-3-4
1
Полсен
20
Сурман
18
14
Руфер
6
23
Краев
4
Пэйн
4
7
9
Барбарусес
19
Завада
2
Гериа
18
18
2
Гериа
10
Форнароли
22
22
10
Форнароли
18
6
6
18
15
Арзани
17
17
15
Арзани
17
Велупиллай
9
9
17
Велупиллай
6
11
Олд
11
Олд
6
3
Саттон
3
Саттон
23
Краев
6
6
23
Краев
7
10
10
7
Остались в запасе
Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс
40
Christian Siciliano
ВР
6
Leigh Broxham
ЦП
15
I. R. Hughes
ЦП
30
Alby Kelly-Heald
ВР
42
Fergus Gillion
ЦП
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Остались в запасе
40
Christian Siciliano
ВР
6
Leigh Broxham
ЦП
Остались в запасе
15
I. R. Hughes
ЦП
30
Alby Kelly-Heald
ВР
42
Fergus Gillion
ЦП
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Статистика матча Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, 25 тур
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.04.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Шон Эванс
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
Новости команд
Все
Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
2025.10.15 08:45
2
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
2025.10.15 08:45
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+