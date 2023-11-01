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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хольштайн - Магдебург
Хольштайн - Магдебург: обзор матча 01 ноября 2023
Хольштайн
01.11.2023, среда, 20:00
Германия. Кубок, 1/16 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Магдебург
61'
Д. Хебер (АГ)
68'
К. Пиччини (АГ)
120+2'
Б. Пихлер
3'
Х. Бокхорн
11'
К. Кремпицки
93'
К. Амаечи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хольштайн - Магдебург
ГОЛ!
A. Arslan
3:4
ГОЛ!
Л. Холтби
3:3
ГОЛ!
S. Gnaka
2:3
Пенальти не реализован!
Т. Роте
ГОЛ!
Х. Бокхорн
2:2
ГОЛ!
C. Noah Kleine-Bekel
2:1
Пенальти не реализован!
К. Амаечи
Пенальти не реализован!
B. Simakala
ГОЛ!
А. Конде
1:1
ГОЛ!
Ш. Мачино
1:0
ГОЛ! 3:3!
Б. Пихлер
120'
+2
Желтая карточка
Л. Холтби
112'
110'
Желтая карточка
А. Хоти
95'
Замена
A. Arslan
️️️️
Б. Атик
93'
ГОЛ! 2:3!
К. Амаечи
Пас отдал
S. Gnaka
Замена
М. Ивежич
️️️️
К. Йоханссон
88'
87'
Замена
К. Амаечи
️️️️
Л. Шулер
87'
Замена
А. Конде
️️️️
К. Пиччини
Замена
B. Simakala
️️️️
С. Скрыбски
85'
Замена
Ш. Мачино
️️️️
Х. Арон Фридйонссон
75'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
К. Пиччини
68'
64'
Замена
T. Ito
️️️️
Х. Чека
64'
Замена
А. Хоти
️️️️
К. Кремпицки
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Хебер
61'
Замена
Н. Ремберг
️️️️
М. Шульц
46'
Замена
J. Sterner
️️️️
Ф. Сандер
46'
40'
Желтая карточка
Д. Хебер
28'
Желтая карточка
Л. Белл Белл
Желтая карточка
Ф. Сандер
23'
11'
ГОЛ! 0:2!
К. Кремпицки
3'
ГОЛ! 0:1!
Х. Бокхорн
Пас отдал
К. Кремпицки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хольштайн
4
Том Роте
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
16
Филипп Сандер
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
Магдебург
8
Silas Gnaka
ЦЗ
19
Леон Белл Белл
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
23
Даниэль Эльфадли
ЦП
30
Хасон Чека
ПВ
1
Dominik Reimann
ЦФ
23
Бариш Атик
ЦФ
18
Лука Шулер
ЦФ
13
Коннор Кремпицки
ЦФ
15
Даниэль Хебер
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Хольштайн
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
21
Николай Ремберг
ЦП
5
Марко Ивежич
ЦП
27
Финн Порат
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
Магдебург
30
Noah Kruth
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
4
Анди Хоти
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
6
Амара Конде
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
3-2-2-1-3
3
5
Йоханссон
10
Шульц
4
Роте
8
Беккер
16
Сандер
11
Пихлер
7
Скрыбски
90
Холтби
1
Вайнер
11
Фридйонссон
4-1-1-5
7
Бокхорн
8
19
Белл Белл
12
Пиччини
23
Эльфадли
30
Чека
1
15
Хебер
13
Кремпицки
18
Шулер
23
Атик
10
Шульц
21
Ремберг
21
Ремберг
10
Шульц
5
Йоханссон
5
Ивежич
5
Ивежич
5
Йоханссон
11
Фридйонссон
18
Мачино
18
Мачино
11
Фридйонссон
7
Скрыбски
7
7
7
Скрыбски
16
Сандер
32
32
16
Сандер
13
Кремпицки
4
Хоти
4
Хоти
13
Кремпицки
12
Пиччини
6
Конде
6
Конде
12
Пиччини
18
Шулер
10
Амаечи
10
Амаечи
18
Шулер
23
Атик
70
70
23
Атик
30
Чека
17
17
30
Чека
Остались в запасе
Хольштайн
Магдебург
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
27
Финн Порат
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
30
Noah Kruth
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
Главный тренер
Петрик Сандер
Остались в запасе
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
27
Финн Порат
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
Остались в запасе
30
Noah Kruth
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
Главный тренер
Петрик Сандер
Статистика матча Хольштайн - Магдебург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
0 : 0
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Tom Bauer, Germany
Стадион:
Holstein-Stadion, Kiel
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