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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Колумбия - Парагвай
Колумбия - Парагвай: обзор матча 26 марта 2025
Колумбия
26.03.2025, среда, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 14 тур
2 : 2
Завершен
Парагвай
1'
Л. Диас
13'
Д. Дуран
45+4'
Х. Алонсо
62'
Х. Энкисо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колумбия - Парагвай
90'
+4
Замена
А. Ромеро
️️️️
Д. Гомес
90'
+3
Желтая карточка
А. Кубас
Желтая карточка
Х. Кампас
89'
86'
Желтая карточка
Г. Веласкес
85'
Желтая карточка
Р. Фернандес
Желтая карточка
Л. Диас
81'
74'
Замена
М. Вилласанти
️️️️
М. Галарса
73'
Замена
Р. Соса
️️️️
Х. Энкисо
62'
ГОЛ! 2:2!
Х. Энкисо
Пас отдал
М. Альмирон
Замена
Й. Мина
️️️️
Д. Ариас
62'
Замена
Х. Кампас
️️️️
Х. Родригес
62'
62'
Замена
А. Санабрия
️️️️
Г. Авалос
49'
Желтая карточка
М. Галарса
46'
Замена
Г. Веласкес
️️️️
Х. Хосе Касерес
45'
+4
ГОЛ! 2:1!
Х. Алонсо
Пас отдал
Д. Гомес
ГОЛ! 2:0!
Д. Дуран
Пас отдал
Л. Диас
13'
ГОЛ! 1:0!
Л. Диас
Пас отдал
Д. Ариас
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
10
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
6
Ричард Риос
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Хамес Родригес
(К)
АП
14
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Парагвай
1
Роберто Фернандес
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
(К)
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
14
Адриан Кубас
ОП
23
Матиас Галарса
ЦП
8
Диего Гомес
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
19
Хулио Энкисо
ПВ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
21
Хаминтон Кампас
АП
18
Marino Hinestroza
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Парагвай
1
Карлос Мигел
ВР
12
Juan Espinola
ВР
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
13
Роналдо Де Хесус
ЦЗ
24
Agustín Sández
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
7
Рамон Соса
ЛВ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
17
Каку
АП
25
Исидро Питта
ЦФ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
4-2-3-1
12
Варгас
17
Мохика
21
Куэста
3
Лукуми
2
Муньос
6
Риос
16
Лерма
7
Диас
10
Родригес
10
Ариас
14
Дуран
4-1-2-2-1
1
Фернандес
4
Касерес
3
Альдрете
6
Алонсо
5
Бальбуэна
14
Кубас
23
Галарса
8
Гомес
19
Энкисо
10
Альмирон
21
Авалос
10
Ариас
13
Мина
13
Мина
10
Ариас
10
Родригес
21
Кампас
21
Кампас
10
Родригес
4
Касерес
2
Веласкес
2
Веласкес
4
Касерес
23
Галарса
20
Вилласанти
20
Вилласанти
23
Галарса
8
Гомес
11
Ромеро
11
Ромеро
8
Гомес
19
Энкисо
7
Соса
7
Соса
19
Энкисо
21
Авалос
9
Санабрия
9
Санабрия
21
Авалос
Остались в запасе
Колумбия
Парагвай
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
18
Marino Hinestroza
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
1
Карлос Мигел
ВР
12
Juan Espinola
ВР
13
Роналдо Де Хесус
ЦЗ
24
Agustín Sández
ЦЗ
17
Каку
АП
25
Исидро Питта
ЦФ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
18
Marino Hinestroza
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
12
Juan Espinola
ВР
13
Роналдо Де Хесус
ЦЗ
24
Agustín Sández
ЦЗ
17
Каку
АП
25
Исидро Питта
ЦФ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Статистика матча Колумбия - Парагвай
2
4
Всего ударов по воротам
10
21
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
13
Офсайды
0
3
Количество передач
337
209
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
72
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
1
10
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Посещаемость:
42262
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