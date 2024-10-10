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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Венесуэла - Аргентина
Венесуэла - Аргентина: обзор матча 10 октября 2024
Венесуэла
10.10.2024, четверг, 23:59
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
1 : 1
Завершен
Аргентина
65'
Х. Саломон Рондон
13'
Н. Отаменди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венесуэла - Аргентина
90'
+4
Желтая карточка
Г. Пеццелла
Замена
Э. Кастильо
️️️️
Х. Мартинес
90'
+3
85'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Х. Альварес
85'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Э. Фернандес
68'
Замена
Л. Балерди
️️️️
Д. Ло Чельсо
ГОЛ! 1:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Й. Сотельдо
65'
Замена
Й. Кадис
️️️️
Т. Ринкон
59'
Замена
Д. Мачис
️️️️
Д. Саварино
59'
46'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Т. Алмада
Желтая карточка
Х. Мартинес
32'
13'
ГОЛ! 0:1!
Н. Отаменди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венесуэла
22
Рафаэль Ромо
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
3
Йордан Осорио
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
4
Хон Арамбуру
ПЗ
13
Хосе Мартинес
ОП
8
Томас Ринкон
(К)
ЦП
6
Янхель Эррера
ЦП
10
Йеферсон Сотельдо
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Аргентина
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Тиаго Алмада
АП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Венесуэла
12
Alain Baroja
ВР
1
Хосе Контрерас
ВР
14
Рубен Рамирес
ЦЗ
15
Delvin Alfonzo
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Теласко Сеговия
ЦП
6
Bryant Ortega
ЦП
11
Эдсон Кастильо
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
17
Kervin Andrade
ЦФ
Аргентина
1
Хуан Муссо
ВР
1
Вальтер Бенитес
ВР
21
Хулио Солер
ЦЗ
2
Леонардо Балерди
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Факундо Буонанотте
АП
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4-1-4-1
22
Ромо
21
Гонсалес
3
Осорио
2
Феррарези
4
Арамбуру
13
Мартинес
8
Ринкон
10
Сотельдо
11
Саварино
6
Эррера
23
Рондон
4-1-1-3-1
12
Рульи
26
Молина
19
Отаменди
6
Пеццелла
3
Тальяфико
8
Фернандес
7
Де Пауль
10
Месси
11
Алмада
11
Ло Чельсо
9
Альварес
13
Мартинес
11
Кастильо
11
Кастильо
13
Мартинес
11
Саварино
11
Мачис
11
Мачис
11
Саварино
8
Ринкон
29
Кадис
29
Кадис
8
Ринкон
11
Ло Чельсо
2
Балерди
2
Балерди
11
Ло Чельсо
11
Алмада
4
Монтиэль
4
Монтиэль
11
Алмада
8
Фернандес
5
Паредес
5
Паредес
8
Фернандес
9
Альварес
22
Мартинес
22
Мартинес
9
Альварес
Остались в запасе
Венесуэла
Аргентина
12
Alain Baroja
ВР
1
Хосе Контрерас
ВР
14
Рубен Рамирес
ЦЗ
15
Delvin Alfonzo
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
10
Теласко Сеговия
ЦП
6
Bryant Ortega
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
17
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
1
Хуан Муссо
ВР
1
Вальтер Бенитес
ВР
21
Хулио Солер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Факундо Буонанотте
АП
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
12
Alain Baroja
ВР
1
Хосе Контрерас
ВР
14
Рубен Рамирес
ЦЗ
15
Delvin Alfonzo
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
10
Теласко Сеговия
ЦП
6
Bryant Ortega
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
17
Kervin Andrade
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
1
Вальтер Бенитес
ВР
21
Хулио Солер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Факундо Буонанотте
АП
Главный тренер
Фернандо Батиста
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Венесуэла - Аргентина
1
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
20
13
Офсайды
6
0
Количество передач
243
382
Сейвы
3
5
Точность передач %
56
71
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Монументаль де Матурин
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