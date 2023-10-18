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Перу - Аргентина

18.10.2023, Среда, 05:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 4 тур Перу - Аргентина
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Матч начнется в 05:00 мск
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
12 тур
15 октября, пятница 02:30 Аргентина 1:0 Перу
4 тур
18 ноября, среда 03:30 Перу 0:2 Аргентина
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
17 тур
6 октября, пятница 02:30 Аргентина 0:0 Перу
9 тур
7 октября, пятница 05:15 Перу 2:2 Аргентина
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
17 тур
12 октября, суббота 03:00 Аргентина 3:1 Перу
8 тур
12 сентября, среда 05:25 Перу 1:1 Аргентина
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
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