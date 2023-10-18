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Эквадор - Колумбия

18.10.2023, Среда, 02:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 4 тур Эквадор - Колумбия
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Матч начнется в 02:30 мск
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
12 тур
15 октября, пятница 00:00 Колумбия 0:0 Эквадор
4 тур
18 ноября, среда 00:01 Эквадор 6:1 Колумбия
Кубок Америки 2021, группа B
1 тур
14 июня, понедельник 03:00 Колумбия 1:0 Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
14 тур
29 марта, среда 00:00 Эквадор 0:2 Колумбия
6 тур
29 марта, вторник 23:30 Колумбия 3:1 Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
15 тур
7 сентября, суббота 00:30 Колумбия 1:0 Эквадор
6 тур
11 июня, понедельник 01:00 Эквадор 1:0 Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

26 марта, суббота 20:00 Эквадор 0:2 Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

9 октября, суббота 04:30 Эквадор 0:1 Колумбия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
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