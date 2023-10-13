Введите ваш ник на сайте

Чили - Перу

13.10.2023, Пятница, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 3 тур Чили - Перу
...
Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
11 тур
8 октября, пятница 04:00 Перу 2:0 Чили
3 тур
14 ноября, суббота 02:00 Чили 2:0 Перу
Кубок Америки 2019
Групповой этап, 1/2 финала
4 июля, четверг 03:30 Чили 0:3 Перу
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
10 тур
12 октября, среда 02:30 Чили 2:1 Перу
2 тур
14 октября, среда 05:15 Перу 3:4 Чили
Кубок Америки 2015
Групповой этап, 1/2 финала
30 июня, вторник 02:30 Чили 2:1 Перу
Товарищеские матчи. Сборные 2014

11 октября, суббота 03:00 Чили 3:0 Перу
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
11 тур
23 марта, суббота 06:10 Перу 1:0 Чили
2 тур
12 октября, среда 03:45 Чили 4:2 Перу
Кубок Америки 2011, группа C
3 тур
13 июля, среда 02:15 Чили 1:0 Перу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 