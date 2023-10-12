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Боливия - Эквадор

12.10.2023, Четверг, 23:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 3 тур Боливия - Эквадор
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Матч начнется в 23:00 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2023

18 июня, воскресенье 02:00 Эквадор 1:0 Боливия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
11 тур
8 октября, пятница 03:30 Эквадор 3:0 Боливия
3 тур
12 ноября, четверг 23:00 Боливия 2:3 Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные 2021

29 марта, понедельник 23:30 Эквадор 2:1 Боливия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
10 тур
11 октября, вторник 23:00 Боливия 2:2 Эквадор
2 тур
14 октября, среда 00:00 Эквадор 2:0 Боливия
Кубок Америки 2015, группа A
Групповой этап, 2 тур
15 июня, понедельник 23:59 Эквадор 2:3 Боливия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

7 сентября, воскресенье 04:00 Боливия 0:4 Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
16 тур
10 сентября, вторник 23:59 Боливия 1:1 Эквадор
7 тур
8 сентября, суббота 01:00 Эквадор 1:0 Боливия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
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