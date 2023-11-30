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Спарта - Бетис

30.11.2023, Четверг, 20:45 мск Лига Европы, 5 тур Спарта - Бетис
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига Европы (2023/2024), группа C
2 тур
5 октября, четверг 19:45 Бетис Спарта
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