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ТСЦ Бачка Топола - Вест Хэм

30.11.2023, Четверг, 20:45 мск Лига Европы, 5 тур ТСЦ Бачка Топола - Вест Хэм
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига Европы (2023/2024), группа A
1 тур
21 сентября, четверг 22:00 Вест Хэм ТСЦ Бачка Топола
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