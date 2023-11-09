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Рейнджерс - Спарта

09.11.2023, Четверг, 23:00 мск Лига Европы, 4 тур Рейнджерс - Спарта
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига Европы (2023/2024), группа C
3 тур
26 октября, четверг 19:45 Спарта Рейнджерс
Лига Европы (2021/2022), группа A
5 тур
25 ноября, четверг 23:00 Рейнджерс 2:0 Спарта
2 тур
30 сентября, четверг 19:45 Спарта 1:0 Рейнджерс
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