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Карабах - Байер

09.11.2023, Четверг, 20:45 мск Лига Европы, 4 тур Карабах - Байер
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига Европы (2023/2024), группа H
3 тур
26 октября, четверг 22:00 Байер Карабах
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