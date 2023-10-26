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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Вест Хэм
Олимпиакос - Вест Хэм: обзор матча 26 октября 2023
Олимпиакос
26.10.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа A, 3 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
33'
К. Фортунис
45+1'
Родиней
87'
Л. Пакета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Вест Хэм
Желтая карточка
К. Цолакис
90'
+9
Замена
С. Йоветич
️️️️
К. Фортунис
90'
+4
Замена
Г. Скарпа
️️️️
А. Эль-Кааби
90'
+4
Желтая карточка
Г. Масурас
90'
+3
88'
Желтая карточка
А. Огбонна
87'
ГОЛ! 2:1!
Л. Пакета
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
Д. Поденсе
85'
Замена
Г. Масурас
️️️️
С. Александропулос
85'
Желтая карточка
М. Камара
82'
76'
Желтая карточка
М. Антонио
Замена
Куини
️️️️
Родиней
75'
72'
Замена
М. Корне
️️️️
М. Кудус
72'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Д. Уорд-Проус
66'
Желтая карточка
Эмерсон
Желтая карточка
С. Александропулос
65'
64'
Желтая карточка
Л. Пакета
58'
Замена
Л. Пакета
️️️️
Д. Ингс
58'
Замена
М. Антонио
️️️️
П. Форнальс
58'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
С. Бенрахма
Желтая карточка
П. Рецос
47'
ГОЛ! 2:0!
Родиней
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
К. Фортунис
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
32
Сантьяго Хецце
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
17
Куини
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
12
Жоао Карвалью
АП
10
Густаво Скарпа
АП
16
Пеп Бьель
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Вест Хэм
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-3-1-2
1
Пасхалакис
3
Ортега
12
Поросо
45
Рецос
23
Родиней
14
Александропулос
2
Камара
32
Хецце
7
Фортунис
11
Поденсе
9
Эль-Кааби
4-1-1-3-1
23
Ареоля
6
Керер
15
Мавропанос
21
Огбонна
33
Эмерсон
28
Соучек
30
Уорд-Проус
8
Форнальс
20
Кудус
10
Бенрахма
28
Ингс
23
Родиней
17
Куини
17
Куини
23
Родиней
9
Эль-Кааби
10
Скарпа
10
Скарпа
9
Эль-Кааби
14
Александропулос
7
Масурас
7
Масурас
14
Александропулос
11
Поденсе
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
11
Поденсе
7
Фортунис
9
Йоветич
9
Йоветич
7
Фортунис
30
Уорд-Проус
4
Альварес
4
Альварес
30
Уорд-Проус
28
Ингс
11
Пакета
11
Пакета
28
Ингс
20
Кудус
70
Корне
70
Корне
20
Кудус
10
Бенрахма
20
Боуэн
20
Боуэн
10
Бенрахма
8
Форнальс
18
Антонио
18
Антонио
8
Форнальс
Остались в запасе
Олимпиакос
Вест Хэм
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
12
Жоао Карвалью
АП
16
Пеп Бьель
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
12
Жоао Карвалью
АП
16
Пеп Бьель
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Остались в запасе
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Олимпиакос - Вест Хэм
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
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