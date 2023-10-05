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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Серветт
Рома - Серветт: обзор матча 05 октября 2023
Рома
05.10.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
4 : 0
Завершен
Серветт
21'
Р. Лукаку
46'
А. Белотти
52'
Л. Пеллегрини
59'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Серветт
90'
Замена
Х. Туати
️️️️
М. Стеванович
Замена
Ф. Д'Алессио
️️️️
Э. Бове
77'
74'
Замена
Д. Дулин
️️️️
К. Бедья
70'
Желтая карточка
Г. Ондуа
Замена
Н. Залевски
️️️️
Р. Лукаку
65'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Д. Манчини
65'
64'
Замена
Б. Болла
️️️️
Д. Кутеса
64'
Замена
Т. Конья
️️️️
А. Антунес
64'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Э. Кривелли
ГОЛ! 4:0!
А. Белотти
Пас отдал
Л. Паредес
59'
Замена
Р. Пагано
️️️️
Л. Пеллегрини
57'
ГОЛ! 3:0!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
З. Челик
52'
ГОЛ! 2:0!
А. Белотти
Пас отдал
Л. Пеллегрини
46'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
У. Ауа
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
З. Челик
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
6
Кеиго Цунемото
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
16
Маттиа Маннини
ЦП
19
Франческо Д'Алессио
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
67
Жоау Кошта
ЦФ
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
78
Лео Бессон
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
28
Давид Дулин
ОП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
20
Джарелл-Нжике Симо
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЦФ
24
Хуссейн Туати
ЦФ
26
Ноа Хенчоз
ЦФ
3-1-3-1-2
99
Свилар
23
Манчини
26
Н'Дика
2
Челик
5
Паредес
4
Кристанте
8
Бове
10
Ауа
8
Эль-Шаарави
11
Белотти
9
Лукаку
4-2-2-2
32
Фрик
19
Северен
6
Цунемото
3
Вуйоз
18
Мазику
5
Ондуа
9
Стеванович
8
Антунес
7
Кутеса
9
Бедья
27
Кривелли
9
Лукаку
59
Залевски
59
Залевски
9
Лукаку
23
Манчини
2
Карсдорп
2
Карсдорп
23
Манчини
Пеллегрини
10
Пагано
10
Пагано
Пеллегрини
8
Бове
19
Д'Алессио
19
Д'Алессио
8
Бове
10
Ауа
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
10
Ауа
7
Кутеса
77
Болла
77
Болла
7
Кутеса
9
Бедья
28
Дулин
28
Дулин
9
Бедья
27
Кривелли
21
Гуйемено
21
Гуйемено
27
Кривелли
8
Антунес
8
Конья
8
Конья
8
Антунес
9
Стеванович
24
Туати
24
Туати
9
Стеванович
Остались в запасе
Рома
Серветт
23
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
16
Маттиа Маннини
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
67
Жоау Кошта
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
18
Жоэль Малл
ВР
78
Лео Бессон
ВР
20
Джарелл-Нжике Симо
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЦФ
26
Ноа Хенчоз
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
16
Маттиа Маннини
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
67
Жоау Кошта
ЦФ
Остались в запасе
18
Жоэль Малл
ВР
78
Лео Бессон
ВР
20
Джарелл-Нжике Симо
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЦФ
26
Ноа Хенчоз
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Рома - Серветт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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