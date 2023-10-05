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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фрайбург - Вест Хэм
Фрайбург - Вест Хэм: обзор матча 05 октября 2023
Фрайбург
05.10.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа A, 2 тур
1 : 2
Завершен
Вест Хэм
49'
Р. Салаи
8'
Л. Пакета
66'
Н. Агер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Вест Хэм
90'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Д. Уорд-Проус
90'
Замена
Д. Мубама
️️️️
Л. Пакета
Замена
М. Бройниг
️️️️
В. Грифо
86'
80'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
М. Кудус
Замена
М. Филипп
️️️️
Л. Хелер
76'
Замена
М. Рехль
️️️️
М. Эггештайн
76'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
Л. Кюблер
76'
71'
Замена
Эмерсон
️️️️
Т. Керер
71'
Замена
Т. Соучек
️️️️
П. Форнальс
66'
ГОЛ! 1:2!
Н. Агер
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
ГОЛ! 1:1!
Р. Салаи
49'
48'
Желтая карточка
Э. Альварес
Замена
Р. Доан
️️️️
М. Гинтер
46'
Желтая карточка
Н. Хефлер
25'
8'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пакета
Пас отдал
Д. Боуэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
35
Фабиан Рюдлин
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
6
Конор Ковентри
ОП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Атуболу
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Салаи
20
Адаму
25
Сильдийя
9
Хелер
4-1-1-3-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
6
Керер
21
Агер
15
Мавропанос
4
Альварес
30
Уорд-Проус
20
Боуэн
20
Кудус
8
Форнальс
11
Пакета
8
Эггештайн
34
Рехль
34
Рехль
8
Эггештайн
17
Кюблер
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
17
Кюблер
28
Гинтер
20
Доан
20
Доан
28
Гинтер
32
Грифо
14
Бройниг
14
Бройниг
32
Грифо
9
Хелер
26
Филипп
26
Филипп
9
Хелер
6
Керер
33
Эмерсон
33
Эмерсон
6
Керер
8
Форнальс
28
Соучек
28
Соучек
8
Форнальс
20
Кудус
10
Бенрахма
10
Бенрахма
20
Кудус
11
Пакета
28
Мубама
28
Мубама
11
Пакета
30
Уорд-Проус
28
Ингс
28
Ингс
30
Уорд-Проус
Остались в запасе
Фрайбург
Вест Хэм
21
Флориан Мюллер
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
35
Фабиан Рюдлин
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
23
Альфонсе Ареоля
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
35
Фабиан Рюдлин
ЦП
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Фрайбург - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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