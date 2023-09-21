Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Фрайбург
Олимпиакос - Фрайбург: обзор матча 21 сентября 2023
Олимпиакос
21.09.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 1 тур
2 : 3
Завершен
Фрайбург
40'
А. Эль-Кааби
75'
А. Эль-Кааби
9'
Р. Салаи
45+7'
В. Грифо (П)
86'
М. Филипп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Фрайбург
90'
+2
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Р. Доан
90'
+2
Замена
Я. Кайтель
️️️️
Л. Хелер
Желтая карточка
Д. Поденсе
86'
86'
ГОЛ! 2:3!
М. Филипп
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
К. Фортунис
77'
Замена
Куини
️️️️
Ф. Ортега
77'
ГОЛ! 2:2!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
К. Фортунис
75'
75'
Замена
М. Филипп
️️️️
Р. Салаи
75'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
69'
Желтая карточка
Р. Салаи
Замена
С. Йоветич
️️️️
Г. Масурас
61'
55'
Замена
К. Сильдийя
️️️️
К. Шмидт
52'
Желтая карточка
К. Шмидт
Замена
Д. Поденсе
️️️️
П. Бьель
46'
45'
+7
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Грифо
ГОЛ! 1:1!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
Родиней
40'
Желтая карточка
А. Эль-Кааби
35'
25'
Желтая карточка
Л. Хелер
Замена
В. Иборра
️️️️
С. Хецце
24'
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Салаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Николас Фрейре
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
32
Сантьяго Хецце
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
7
Константинос Фортунис
АП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
1
Niklas Sauter
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
4-2-3-1
1
Пасхалакис
3
Ортега
45
Рецос
23
Фрейре
23
Родиней
32
Хецце
2
Камара
7
Масурас
7
Фортунис
16
Бьель
9
Эль-Кааби
4-1-1-3-1
1
Атуболу
17
Кюблер
3
Линхарт
4
Шмидт
28
Гинтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
20
Доан
7
Салаи
32
Грифо
9
Хелер
3
Ортега
17
Куини
17
Куини
3
Ортега
32
Хецце
10
Иборра
10
Иборра
32
Хецце
7
Фортунис
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
7
Фортунис
7
Масурас
9
Йоветич
9
Йоветич
7
Масурас
16
Бьель
11
Поденсе
11
Поденсе
16
Бьель
9
Хелер
14
Кайтель
14
Кайтель
9
Хелер
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
4
Шмидт
25
Сильдийя
25
Сильдийя
4
Шмидт
7
Салаи
26
Филипп
26
Филипп
7
Салаи
20
Доан
20
Адаму
20
Адаму
20
Доан
Остались в запасе
Олимпиакос
Фрайбург
19
Константинос Цолакис
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
21
Флориан Мюллер
ВР
1
Niklas Sauter
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
1
Niklas Sauter
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Олимпиакос - Фрайбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Новости команд
Все
Олимпиакос
Фрайбург
Бундеслига: шансы «Фрайбурга» и «РБ Лейпциг» на победу в матче 11-го тура
10:12
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Бундеслига: шансы «Фрайбурга» и «РБ Лейпциг» на победу в матче 11-го тура
10:12
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+