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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЛАСК - Ливерпуль
ЛАСК - Ливерпуль: обзор матча 21 сентября 2023
ЛАСК
21.09.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа E, 1 тур
1 : 3
Завершен
Ливерпуль
14'
Ф. Флеккер
56'
Д. Нуньес (П)
63'
Л. Диас
88'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Ливерпуль
Замена
Д. Белло
️️️️
Р. Реннер
89'
Замена
С. Ба
️️️️
Ф. Флеккер
89'
88'
ГОЛ! 1:3!
М. Салах
Пас отдал
Д. Нуньес
81'
Замена
Ж. Матип
️️️️
И. Конате
Замена
Э. Дарбо
️️️️
Ф. Лукенедер
80'
74'
Замена
М. Салах
️️️️
Р. Гравенберх
Замена
М. Коне
️️️️
М. Любичич
68'
Замена
И. Мустафа
️️️️
Э. Гавел
68'
63'
ГОЛ! 1:2!
Л. Диас
Пас отдал
Р. Гравенберх
61'
Замена
Д. Гомес
️️️️
С. Байчетич
60'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
В. Эндо
60'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
Б. Доук
Желтая карточка
Ф. Цирайс
56'
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Нуньес
Желтая карточка
Р. Жуль
45'
43'
Желтая карточка
С. Байчетич
Желтая карточка
Э. Гавел
41'
40'
Желтая карточка
И. Конате
ГОЛ! 1:0!
Ф. Флеккер
Пас отдал
С. Хорват
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
17
Элиас Гавел
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
32
Роберт Жуль
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
22
Стефан Байчетич
ОП
3
Ватару Эндо
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
11
Бен Доук
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
25
Санусси Ба
ЛЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
77
Иван Любич
ОП
8
Мозес Усор
ПВ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
3-1-1-2-3
26
Лаваль
4
Цирайс
16
Андраде
33
Лукенедер
32
Йовичич
36
Реннер
30
Хорват
29
Флеккер
32
Жуль
27
Любичич
17
Гавел
3-2-1-3-1
1
Келлехер
4
ван Дейк
16
Конате
33
Цимикас
22
Байчетич
3
Эндо
8
Гравенберх
11
Доук
10
Эллиот
14
Диас
29
Нуньес
36
Реннер
2
Белло
2
Белло
36
Реннер
29
Флеккер
25
Ба
25
Ба
29
Флеккер
33
Лукенедер
5
Дарбо
5
Дарбо
33
Лукенедер
17
Гавел
23
Мустафа
23
Мустафа
17
Гавел
27
Любичич
14
Коне
14
Коне
27
Любичич
22
Байчетич
2
Гомес
2
Гомес
22
Байчетич
16
Конате
32
Матип
32
Матип
16
Конате
3
Эндо
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
3
Эндо
11
Доук
8
Собослаи
8
Собослаи
11
Доук
8
Гравенберх
10
Салах
10
Салах
8
Гравенберх
Остались в запасе
ЛАСК
Ливерпуль
28
Йорг Зибенхандль
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
77
Иван Любич
ОП
8
Мозес Усор
ПВ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
77
Иван Любич
ОП
8
Мозес Усор
ПВ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча ЛАСК - Ливерпуль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
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