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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - РБ Лейпциг
Манчестер Сити - РБ Лейпциг: обзор матча 28 ноября 2023
Манчестер Сити
28.11.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 5 тур
3 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
54'
Э. Холанд
70'
Ф. Фоден
87'
Х. Альварес
13'
Л. Опенда
33'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - РБ Лейпциг
Замена
С. Гомес
️️️️
Й. Гвардиол
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
Х. Альварес
Пас отдал
Ф. Фоден
87'
87'
Замена
К. Кампль
️️️️
К. Шлагер
74'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Х. Симонс
74'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
А. Айдара
ГОЛ! 2:2!
Ф. Фоден
Пас отдал
Й. Гвардиол
70'
60'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Л. Опенда
60'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Э. Форсберг
ГОЛ! 1:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Ф. Фоден
54'
Замена
Х. Альварес
️️️️
К. Уокер
54'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Д. Грилиш
54'
Замена
Н. Аке
️️️️
Р. Диаш
46'
33'
ГОЛ! 0:2!
Л. Опенда
Пас отдал
Х. Симонс
Желтая карточка
Р. Диаш
21'
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Опенда
Пас отдал
Я. Бласвих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
(К)
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Оскар Бобб
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
3-3-3-1
1
Ортега
3
Диаш
24
Гвардиол
95
Аканджи
2
Уокер
16
Родри
82
Льюис
10
Грилиш
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
4-3-2-1
28
Бласвих
3
Симакан
16
Клостерманн
23
Люкеба
22
Раум
13
Зайвальд
21
Айдара
21
Шлагер
7
Симонс
10
Форсберг
17
Опенда
24
Гвардиол
17
Гомес
17
Гомес
24
Гвардиол
3
Диаш
15
Аке
15
Аке
3
Диаш
10
Грилиш
11
Доку
11
Доку
10
Грилиш
2
Уокер
19
Альварес
19
Альварес
2
Уокер
21
Шлагер
44
Кампль
44
Кампль
21
Шлагер
21
Айдара
14
Карвалью
14
Карвалью
21
Айдара
10
Форсберг
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
10
Форсберг
7
Симонс
15
Поульсен
15
Поульсен
7
Симонс
17
Опенда
30
Шешко
30
Шешко
17
Опенда
Остались в запасе
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
14
Оскар Бобб
ПВ
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
14
Оскар Бобб
ПВ
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Манчестер Сити - РБ Лейпциг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Этихад Стэдиум
Новости команд
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