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Фейеноорд - Атлетико

28.11.2023, Вторник, 23:00 мск Лига чемпионов, 5 тур Фейеноорд - Атлетико
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа E
2 тур
4 октября, среда 19:45 Атлетико Фейеноорд
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